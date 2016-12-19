Bergama Belediyesi'nden üniversitelere iş makinesi desteği

Bergama Belediyesi, İlçede faaliyet gösteren 9 Eylül Üniversitesi Bergama Yüksekokulu’nun ‘İş Makineleri Operatörlüğü’ bölümü öğrencilerine uygulamalı eğitim görmelerini sağlamak amacıyla iş makinesi kazandırdı

Daha önce 1960’lı yıllarda Bergama Pamuk İpliği Dokuma Sanayi A.Ş adıyla Sümerbank’ın önemli dokuma fabrikası olan ve hisseleri Bergama Belediyesi’ne devredildikten sonra 9 Eylül Üniversitesi Bergama Yüksekokulu haline getirilen alan Belediye’nin desteğiyle eğitim yuvası haline gelmişti.



Üniversite Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç’in 2009 yılında göreve başladığı dönemde öncelikli projelerinden biriydi. Eski fabrikanın ekonomik ömrünü tamamlamış ve hurdaya ayrılma durumuna gelmiş makineleri 2011 yılında gerçekleşen ihalelerle satıldı. Elde edilen gelirle yaklaşık 3 milyon lira harcanıp idari binanın yapımı eski kimliği ve dokusu hiç bozulmadan gerçekleştirildi. Fabrika çalışanları için lojman olarak düşünülmüş binalar ise öğrenci yurduna dönüştürüldü.



Bergama Belediyesi ve 9 Eylül Üniversitesinin işbirliği ile 3 yıl önce yüksekokul haline dönüştürülen alan laboratuvarları, derslikleri, yurt, lojman ve çağdaş eğitim anlayışıyla kısa zamanda kentin değerleri arasına girdi. 200 dönüm arazi üzerine kurulan üniversite, Ege Üniversitesi Bergama Yüksekokulu’ndan sonra ise yaklaşık 300 öğrencisiyle kentin ikinci üniversitesi oldu.



İŞ MAKİNESİ İLE UYGULAMALI EĞİTİM



Ancak Üniversite için Bergama Belediyesi’nin desteği hiçbir zaman son bulmadı. Şimdide üniversitenin ‘İş Makineleri Operatörlüğü’ öğrencilerine uygulamalı eğitim görmeleri sağlanması amacıyla iş makinesi olarak ‘kazıcı-yükleyici kepçe’ kazandırıldı.



Üniversiteye iş makinesinin teslim edilişi sırasında Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Başkan Yardımcısı Ümit Atlam ve Meclis Üyesi Mahmut Esat Dülge, 9 Eylül Üniversitesi Bergama Yüksekokulu Müdürü Doç.Dr. Volkan Çeçen’i ziyaret etti. İş makinesi için memnuniyetini dile getiren Müdürü Doç.Dr. Volkan Çeçen; “Başta belediye başkanımız olmak üzere, meclis üyelerimize ve belediyemize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra Bergamamıza, okulumuzun açılmasına katkı sağlayan kurumlara bilimsel çalışmalarla katkıda bulunacağız” dedi.



DESTEĞİMİZ SÜRECEK



Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç ise; “Bergama’nın gelişimine katkı sağlayacak üniversitelerimize gereken desteği sürdürmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin çalışmalarını yakından takip edip onları her zaman destekleyeceğiz. Tarihin, sanatın kenti Bergamamızın bilimin kenti olması yolunda da gereken neyse yapacağız” diye konuştu.



DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BERGAMA YÜKSEKOKULU



Dokuz Eylül Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu 19 Nisan 2012 yılında kurulmuştur. İş Sağlığı ve Güvenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve İş Makinaları Operatörlüğü programları ile kurulan meslek yüksekokulu; İş Sağlığı ve Güvenliği ön lisans program ile 2013-2014 yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Kuruluşunun hemen ardından, okulumuz bünyesinde; Halkla İlişkiler ve Tanıtım ile Lojistik programları açılmıştır.