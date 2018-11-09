Bornova'da otomobil direğe çarptı

İzmir'in Bornova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aydınlatma direğine çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

Bornova'da otomobil direğe çarptı
09 Kasım 2018 Cuma 10:47

Kaza, gece saatlerinde, Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Kemalpaşa'dan Bornova yönüne giden Abdullah Bilmez yönetimindeki 06 EB 3599 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Abdullah Bilmez ile otomobilde bulunan Hakan İşler ve Tahsin Varlar yaralandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 3 yaralıyı ambulanslarla çevredeki hastanelere götürdü. Devrilen aydınlatma direği ise vinçle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #bornova #kaza
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