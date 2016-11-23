Dikili'de çok amaçlı salon Ocak'ta hizmete açılacak

Dikili Belediyesi, hizmet ve yatırımlarına devam ediyor. Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından ihale edilen, Dikili Belediyesi Çok Amaçlı Kompleks inşaatı devam ediyor

İhale sürecinde en geç 5 ayda bitirilme şartı konulan kompleksin, yüklenici firmanın ortaya koyduğu özverili çalışma ile 2 ay erken tamamlanıp, Ocak ayının sonunda hizmete açılacağı tahmin ediliyor. Toplam inşaat alanı bin 500 metrekare olan kompleks, zemin ve zemin üstü kattan oluşacak. Kentin rahat ulaşılabilir bir konumunda, trafik yoğunluğundan uzak, geniş otopark imkanlarına sahip olacak kompleks, hemen yanında bulunan Adliye, Tapu ve Kadastro kurumlarının binaları ve ilçe garajı ile de vatandaşlara kolay ulaşım olanağı sunacak. Oturum alanı 1000 m2, toplam inşaat alanı da bin 500 m2 olan çok amaçlı salon kompleksinin zemin ve zemin üstü kat şeklinde planlandığını dile getiren Dikili Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Mimar Buğra Akın, projenin tamamlanmasının ardından zemin katında Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Numarataj, Tahsilat, Muhasebe ve Ulaşım gibi destekleyici birimlerin odaları ve bekleme salonlarının yer alacağını ifade etti. Kompleksin girişinin vatandaş memnuniyeti odaklı çalışacak bir birim için özel olarak tasarlandığına da vurgu yapan Akın, çalışmaların tamamlanmasıyla tesisin zemin üstü katında ise Başkanlık Makamı, Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü hizmet odaları ile Hukuk, Bilgi İşlem ve Basın Birimi çalışma ofisleri yer alacağını belirtti.



Kira derdine çözüm



Dikili Belediye Başkanı Mustafa Tosun, bu projeyi çok önemsediklerini belirterek "Kent tarihimizde bir ilk olan ve prefabrik olarak inşa edilen çok amaçlı salonumuzu kısa sürede tamamlayıp, bir an önce açma gayretindeyiz. Şu anda her şey güzel gidiyor. Bir aksilik olmazsa Dikili Belediyesi öz kaynakları ile gerçekleştirilen yatırım 2017 Ocak ayının sonunda tamamlanacak. Kompleksin tamamlanmasının ardından bizlerde tüm birimlerimizi buraya taşıyarak halkımıza daha iyi ve daha etkin hizmet sunma kararlılığını üst seviyede sürdüreceğiz. Ayrıca bu tesis belediyemize büyük ölçüde nefes aldıracak bir yatırım olacak. Çünkü bizden önceki dönemlerde belediye birimleri kiracısı olduğu binada hizmet vermeye başlamıştı. Ayrıca bu yatırımımızla, yeni belediye hizmet binamızı yapana kadar tüm birimlerimizi bu komplekste toplayarak, belediyemize ağır bir yük oluşturan kira giderini de ortadan kaldırmış olacağız" ifadelerine yer verdi.