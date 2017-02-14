'Dur' ihtarına uymadı, polisi şehit edip kaçtı

İzmir Bergama'da polisin durdurmak istediği araç, görevli polise çarparak şehit olmasına neden oldu

Olay İzmir Bergama'da meydana geldi. Alınan bilgiye göre trafik ekipleri İzmir- Çanakkale Karayolu Ovacık Bölge Trafik İstasyonu önünde denetime başladı. Gece saat 02.00 sıralarından polisler bir aracı durdurmak istedi. Ancak hafif ticari araç durmadı ve görevli polis memuru Nedim Öner'e çarparak olay yerinden kaçtı.Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Öner ağır yaralanırken olay yerine hemen ambulans çağrıldı. Ancak Öner, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kurtarılamayarak şehit düştü.Kaçan şahısı yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, aracı kent merkezinden terk edilmiş olarak buldu. Şüpheliyi yakalamak için ise çalışmalar sürüyor.