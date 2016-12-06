Emir Sultan  aslına uygun yenilendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi yapılarından olan Emir Sultan Türbesi'ndeki restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla kentin önemli bir değerini daha gün ışığına çıkardı

Namazgah'taki Emir Sultan Türbesi'ne ilişkin eski fotoğraflar, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyonun ne derece başarılı olduğunu gözler önüne seriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli tarihi yapılarından olan Emir Sultan Türbesi'ndeki restorasyon ve düzenleme çalışmalarıyla kentin önemli bir değerini daha gün ışığına çıkardı.



Yüzlerce yıllık tahribat sonucu büyük bölümü yerle bir olan türbenin bir bölümü, Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarının ardından 2013 yılında yeniden ziyarete açılmıştı. Aşhane, hamam ve dergah olarak kullanılan 3 farklı yapı kalıntısının aslına uygun olarak restore edilmesinin ardından, bahçedeki hazire (mezarlık) bölümü yeniden düzenlendi. Konak/Namazgah Mahallesi'ndeki türbe içerisinde yer alan tedvirhane/semahane bölümü ile bitişiğindeki Derviş Evi kısmını da yenileyen Büyükşehir Belediyesi, bu alanı "Tasavvuf ve Derviş Sergisi" olarak hizmete açtı. "İnsan formunda canlandırma" tarzındaki 15 adet heykel, alanında uzman kişi ve akademisyenler tarafından belirlenerek geleneksel kıyafetleri ile giydirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin restorasyon çalışmalarını yaptığı Emir Sultan Türbesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen "Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması"nda başarı ödülü aldı.