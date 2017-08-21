Evka-3 Mahallesi yatırımlarla gelişiyor

Bornova Belediyesi ilçede yürüttüğü çalışma, proje ve hizmetlerle yaşam kalitesinin yükseltilmesine katkıda bulunuyor

Bu kapsamda Evka-3 Mahallesi’nde yapılan yatırımlar da vatandaşlar için daha modern bir çevre oluşturuyor. Evka-3 Mahalle Muhtarı Dilek Kumova, Bornova Belediyesi’nin çalışmalarından memnuniyet duyduklarını belirterek, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya teşekkür etti.



Bornova Belediyesi, Evka-3 Mahallesi’nde yaptığı çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesini yükseltiyor. 6 bin 800 hane ve 26 bin nüfusu bulunan mahalleye yeni bir park yapılırken, mevcut parkların yenilenme çalışmalarına başlandı. Vatandaşların rahatlayacağı ve nefes alacağı alan yaratmak için park ve yeşil alan düzenlemelerinin yanında mahallenin bazı noktalarına kamelyalar ve banklar yerleştirildi.



Mahallede bulunan kadınlar için Aerobik kursunun tadilatına da başlandı. Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yapılan çalışmalar sayesinde ana yolların alt yapıları yenilenerek, asfaltlama yapıldı. Mahalle sınırları içinde bulunan 4. Sanayi Sitesine bağlanan yollar düzenlendi.





Mutfak Atölyesi



Evka-3 Mahallesi’nde Bornovalılara yönelik olarak kurs merkezleri açan belediye, Mutfak Atölyesi’ni de faaliye geçirdi. İstihdama yönelik olarak projelendirilen merkezde Uzman Pastacılık, Aşcılık, Barista ve Servis Elemanı Profesyonel Meslek Edindirme Kursları bulunuyor.





Yağmur Çocuk Aktivite Merkezi



Bornova Belediyesi’nin Evka-3’te bu yıl kurulan 1000 metrekare alan içerisinde bulunan 125 metrekare kapalı alana sahip Yağmur Çocuk Oyun ve Aktivite Merkezi’nde de mahalle halkına hizmet veriyor. Anne ve babaların çocuklarını yarım günlüğüne bırakıp kendilerine zaman ayırabilmeleri amacıyla ücetsiz olarak açılan Merkez’den 3-6 yaş arasındaki çocuklar yararlanabiliyor. Yarım gün Merkez’e bırakılacak çocuklar, resim, drama, tiyatro, müzim ve Türkçe dil etkinliklerine katılıp deneyler yapıyorlar.



Fiziki yatırımların yanında sosyal yardımlar, kültürel etkinlikler, temizlik gibi konularda da tüm hizmetleri eksiksiz aldıklarını söyleyen Mahalle Muhtarı Dilek Kumova, “Mahallemizin alt yapıları yenilnirken, rahat yaşana bilecek alanlar oluşturuluyor. Yollarımız düzenleniyor. Parklarımız yenileniyor. 2017 yılı içinde eski durumda olan parklarımızın tümü yenilecek. Vatandaşlarımız belediyenin yaptığı hizmetlerden çok memnun. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya mahallemize gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür ederiz” dedi.