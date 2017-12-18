Galatasaray efsanesine Bayraklı'da kutlama

Bayraklı Belediyesi, Türk Futbolu ve Galatasaray'ın unutulmaz ön liberosu Erhan Önal için 50 yaş üstü masterler futbol Turnuvası düzenledi. 5 numarayla özdeşleşen Önal'ı aynı takımda ter döken eski takım arkadaşları yalnız bırakmadı

Türk futbolu ve Galatasaray'ın yaşayan efsanesi, unutulmaz Neuchatel Xamax ve Monaco maçlarının kahramanı Erhan Önal adına Bayraklı Belediyesi Şehit Ümitboz Spor Tesisleri'nde 50 yaş üstü masterler turnuvası düzenledi. Bir süre önce geçirdiği sağlık problemi nedeniyle zor günler geçiren Erhan Önal, şöhretler karmasının maçının başlama vuruşunu yaptı.



Eski futbolcu ve hakemler de katıldı



Turnuvaya Bornova, Karşıyaka, Manisa ve Balçova 50 yaş üstü master karmaları katıldı. Erhan Önal için aralarında eski futbolcular Soner Tolungüç, Cüneyt Tanman, Hayrettin Demirbaş, eski hakem Yunus Yıldırım ve İsmet Arzuman ile birçok eski futbolcunun katılımıyla özel bir gösteri maçı da yapıldı.

Bornova'nın Manisa'yı 4-3, Karşıyaka'nın Balçova'yı 2–0 yendiği ilk maçların ardından eşleşen Manisa, Balçova'yı 5 -2 yenerek üçüncü olurken finalde Bornova'yı 3-0 yenen Karşıyaka takımı turnuvanın şampiyonluğunu elde etti. Maçların ardından şampiyon olan takımlar için ödül töreni düzenledi. Ege Masterler Federasyonu (EMF) Başkanı Recep Çolak ödül töreninde yaptığı konuşmada Erhan Önal'ın Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdığını, yurtdışında da futbol elçimiz olarak önemli bir görev yaptığını, geçirdiği rahatsızlığa rağmen sahalardan ayrı kalmayarak özellikle masterler için teşvik edici bir güç olmaya devam ettiğini söyledi.



Sürpriz doğum günü



Ödül töreninin ardından Önal adına yemek organizasyonu düzenlendi. Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle sağlık problemleri yaşayan Önal, maçlar ve ödül töreni sırasında duygusal anlar yaşadı. Bayraklı Belediyesi Başkan Vekili Veli Topal, Türk futboluna katkılarından dolayı Erhan Önal başta olmak üzere Cüneyt Tanman, Soner Tolungüç, Hayrettin Demirbaş ve eski hakemler İsmet Arzuman ve Yunus Yıldırım'a plaket verdi. Aynı zamanda doğum günü olan Erhan Önal'a sürpriz doğum günü düzenlendi. Sürpriz doğum günü etkinliği karşısında duygu dolu anlar yaşayan Önal pastayı arkadaşlarıyla birlikte kesti.

Önal için İstanbul'dan gelerek turnuvaya katılan Galatasaray'ın unutulmaz kaptanı Cüneyt Tanman, 'Ben çok mutlu oldum. Erhan'ı uzun zamandır görmüyordum. Futbolun yaşı yok. Futbol bir aşk. Bütün arkadaşlar futbolu gerçekten çok seviyorlar. Sevmeseler bu işi yapmazlar. Bu işle uğraşmak da gönül işi. Hakikaten çok güzel günler geçirdik. Erhan'ın olduğu yerde biz her zaman olmaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir turnuva oldu. Emeği geçen herkesi kutluyorum' dedi.