Gençler yüzünden tartan zemin kurumuyor

Zeynep Kaya- Gündoğdu Meydanı 'nda koşu yolu tartan zemin döşemesi yapan taşeron işçiler gençlerden şikayetçi. İşçiler, çalışma yapılan koşu yolunun etrafının ikaz bantlarıyla çevrilmesine rağmen özellikle gençlerin bantların üzerinden atlayarak henüz kurumamış olan zemini bozduğunu söyledi.

Alsancak Gündoğdu Meydanı koşu yolunda tartan zemin döşemesi yapan inşaat işçileri gençlerden şikayetçi. Tartan zemin döşemesi yaptıkları koşu yolunu boydan boya filelerle kapatan işçiler, vatandaşın emeğe saygı duymadığını söyledi. İşçiler özellikle gençlerin yeni döşeme yapılan tartan zeminine bastığını söyledi.Konu ile ilgili açıklama yapan ve bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Epoks İnşaat yetkilisi Hayrettin Çelik, "Günlerdir burada yürüyüş yoluna tartan zemini kaplaması yapıyoruz. Zeminin etrafını uzun filelerle çevirip, ikaz bantları yapıştırarak 4 bekçi dikiyoruz. Buna rağmen halk filelerin üzerinden atlıyor ve henüz kurumamış olan zemin bozuluyor. Tartan zemini tazeyken üzerini kaplamamız sorun değil ama kuruma aşamasına geldikten sonra bozuluyor ve yama gibi kalıyor. Etrafı ikaz bantlarıyla dahi çeviriyoruz. Buralardan geçen vatandaşın tamamına yakını 20-25 yaş arası üniversite okuyan gençler. Bu kadar bilinçsizlik olmaz. Bizler taşeron işçileriz. Biz kimsenin emeğine saygısızlıkta bulunmuyoruz. Üniversite çağına gelip de hala bu filelerin üzerinden atlayarak henüz kurumamış tartanın üzerine basarak geçen gençleri anlayamıyorum. Özellikle gençlerimizden biraz daha hassas davranmalarını istiyoruz" dedi.