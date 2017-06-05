Göztepe Süper Lig'e çıktı, İzmirli sokağa döküldü

TFF 1. Lig Play-Off finalinde Eskişehirspor'u penaltı atışlarıyla mağlup ederek Sivasspor ve Yeni Malatyaspor'dan sonra Süper Lig biletini alan Göztepe, 14 yıl sonra devler arenasına dönerken, sarı-kırmızılı ekibin başarısı İzmir'de büyük coşkuya yol açtı

Karşılaşmayı kentin çeşitli noktalarına konulan dev ekranlarda izleyen Göz-Göz sevdalıları, Sinan'ın son penaltıyı ağlara gönderip galibiyeti ilan etmesinin ardından sokaklara döküldü. Güzelyalı'dan başlayan sevinç dalgası Batı yönünde Narlıdere, Urla ve Çeşme'ye, Doğu istikametinde Karataş, Konak, Alsancak ve Bornova'ya taştı.





Onbinlerce taraftar "Şampiyon Göztepe" tezahüratlarıyla İzmir'de zafer turu atarken, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı inanılmaz bir coşkuya sahne oldu.





Şehit Kerem Oğuz Erbay Köprüsü çevresinde toplanan sarı-kırmızılılar meşale ve havai fişek gösterileri eşliğinde İzmir Marşı ve 10. Yıl Marşı'nı söylediler.





Çift yönlü olarak tıkanan tafikte kilometrelerce uzunluğunda konvoy oluşurken, bazı futbolseverler belediye ait zabıta araçları ile polise ait TOMA'nın üzerine çıkıp, sevinç gösterisinde bulundu. Sarı-kırmızılıların Süper Lig kutlamaları geç saatlere kadar sürdü.

