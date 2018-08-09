Hem serinliyor hem geziyorlar

İzmir’in aşırı sıcaklarında denize gidemeyenler AVM’lere ve mağazalara akın ediyorlar

Burcu Özkan- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada 2018 yılının bundan önceki 47 yıla göre en sıcak yıl olduğu belirlendi. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışan vatandaşların sokağa yansıyan görüntüleri ise inanılmaz oldu.

Denize gidip serinleyemeyenler AVM’lere giderek hem serinliyor hem eğleniyorlar. Çocuklar, gençler ve birçok insanın tercih ettiği AVM’ler tıklım tıklım dolu oluyor. Teknoloji ürünlerinden tutun da cilt bakıma kadar birçok farklı alanda alışverişin yoğun olduğu ise gözleniyor.

Konserler ve etkinliklerde vatandaşın ilgisine yönelik olunca AVM’lere ilgi kaçınılmaz oluyor. Özellikle tatil günleri olan cumartesi ve pazar günleri son derece yoğunluk yaşanıyor.