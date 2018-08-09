Hem serinliyor hem geziyorlar

İzmir’in aşırı sıcaklarında denize gidemeyenler AVM’lere ve mağazalara akın ediyorlar

Hem serinliyor hem geziyorlar
09 Ağustos 2018 Perşembe 13:56

Burcu Özkan- Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamada 2018 yılının bundan önceki 47 yıla göre en sıcak yıl olduğu belirlendi. Bu sıcaklarla baş etmeye çalışan vatandaşların sokağa yansıyan görüntüleri ise inanılmaz oldu.

Denize gidip serinleyemeyenler AVM’lere giderek hem serinliyor hem eğleniyorlar. Çocuklar, gençler ve birçok insanın tercih ettiği AVM’ler tıklım tıklım dolu oluyor.  Teknoloji ürünlerinden tutun da cilt bakıma kadar birçok farklı alanda alışverişin yoğun olduğu ise gözleniyor.

Konserler ve etkinliklerde vatandaşın ilgisine yönelik olunca AVM’lere ilgi kaçınılmaz oluyor. Özellikle tatil günleri olan cumartesi ve pazar günleri son derece yoğunluk yaşanıyor.

Etiketler; #izmir #sıcak #avm
Önceki Haber
Teyzesini bıçakla yaraladı, kazmayla öldürdü!
Sonraki Haber
Hayali gökyüzünü görmekti...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.