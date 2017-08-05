İşaret dili hem ihtiyaç hem merak

Buca Belediyesi, işaret dili kursu açtı. İki buçuk aylık ücretsiz eğitimin verileceği kursa, 'Herkes bir engelli adayı' diye düşünen kimi kadın kendini sosyal hayatta geliştirmeye çalışırken, kimisi ise işitme engelli ailesine destek olmaya çalışıyor

Zeynep Kaya- Kadınların sosyo-ekonomik alanda engellerini ortadan kaldırmaya yönelik

Bu kurs sosyal hayatıma renk kattı

İşaret dilinin kendisi için büyük öneme sahip olduğunu belirten 47 yaşındaki Yasemin Dorugökyer, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, ücretsiz verilen kursa çok sevindiğini söyledi. Dorugökyer, 'Yarını bilmediğimiz hayatta, şu an sağlıklı bir yaşam sürsek de, herkes bir engelli adayı. İleriyi görmek adına bu dili öğrenmek istedim. Öğretmenimiz çok iyi bir eğitim veriyor. 2,5 ay ücretsiz eğitim alacağız. Bir evde temizlik görevlisi olarak yarım gün çalışıyorum. Bu kursa başlamak sosyal hayatıma renk kattı' dedi.

%30 işitme kaybı yaşıyorum

7 yıldan beri % 30 işitme kaybı olan Mergül Yılmaz ise, ilerleyen yaşlarda kulağında oluşabilecek yüksek bir duyu kaybına karşı önlemini almak istediğini ve kursa başladığını söyledi. %3 0 işitme kaybı yaşayan Yılmaz'ın işitme kaybında şimdilik ilerleme olmasa da, kaybın artmasından koktuğunu belirterek şöyle konuştu: 'Böyle işaret dili alanında eğitim alabileceğim kursa gitmeyi de çok istiyordum. Belediyelerin bu şekilde güzel etkinlikler yapması, ücretsiz kurslar düzenlemesi hepimizi çok sevindirdi. Kurs yeni başladı ama biz ilk günden çok sevdik.'

Aileme destek olmak için kursa başladım

Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü yeni bitiren 24 yaşındaki Şaduman Tuncer ise, doğuştan işitme engelli anne ve babasına destek olmak amacıyla kursa başladığını ifade ederek şöyle devam etti: 'Annem doğuştan işitme engelli, babam da bir hastalık sonucu işitme kaybı yaşadı. Ailemden dolayı işaret dilini biliyorum ama ailemin öğrendiği dille burada gösterilen dilin biraz farklı olduğunu öğrendim. İşaret dilini son güncel haliyle öğrenerek anne ve babama destek olmak istiyorum. Aynı zamanda bu alanda çalışmayı düşünüyorum. O yüzden kursa katıldım'. - Kadınların sosyo-ekonomik alanda engellerini ortadan kaldırmaya yönelik Buca Belediyesi tarafından açılan Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi yoğun ilgi görüyor. Makineli dikiş nakış, aşçılık, takı tasarım, ahşap boyama, bez bebek, okuma yazma, aile içi iletişim, diksiyon ve yabancı dilin yanısıra şimdi de yeni açılan işaret dili kursu, Bucalı kadınların ilgi odağı oldu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri ücretsiz kurs eğitimi verilen işaret dili kursuna yaklaşık 25 kadın kayıt yaptırdı. Kimi işitme engelli ailesine destek olmak amacıyla, kimisi ise kısmi işitme engelli yaşamında, duyusal engelinin ilerleme ihtimaline karşı eğitim almaya karar verdi.İşaret dilinin kendisi için büyük öneme sahip olduğunu belirten 47 yaşındaki Yasemin Dorugökyer, herkesin bir engelli adayı olduğuna dikkat çekerek, ücretsiz verilen kursa çok sevindiğini söyledi. Dorugökyer, 'Yarını bilmediğimiz hayatta, şu an sağlıklı bir yaşam sürsek de, herkes bir engelli adayı. İleriyi görmek adına bu dili öğrenmek istedim. Öğretmenimiz çok iyi bir eğitim veriyor. 2,5 ay ücretsiz eğitim alacağız. Bir evde temizlik görevlisi olarak yarım gün çalışıyorum. Bu kursa başlamak sosyal hayatıma renk kattı' dedi.7 yıldan beri % 30 işitme kaybı olan Mergül Yılmaz ise, ilerleyen yaşlarda kulağında oluşabilecek yüksek bir duyu kaybına karşı önlemini almak istediğini ve kursa başladığını söyledi. %3 0 işitme kaybı yaşayan Yılmaz'ın işitme kaybında şimdilik ilerleme olmasa da, kaybın artmasından koktuğunu belirterek şöyle konuştu: 'Böyle işaret dili alanında eğitim alabileceğim kursa gitmeyi de çok istiyordum. Belediyelerin bu şekilde güzel etkinlikler yapması, ücretsiz kurslar düzenlemesi hepimizi çok sevindirdi. Kurs yeni başladı ama biz ilk günden çok sevdik.'Dokuz Eylül Üniversitesi Almanca Öğretmenliği bölümünü yeni bitiren 24 yaşındaki Şaduman Tuncer ise, doğuştan işitme engelli anne ve babasına destek olmak amacıyla kursa başladığını ifade ederek şöyle devam etti: 'Annem doğuştan işitme engelli, babam da bir hastalık sonucu işitme kaybı yaşadı. Ailemden dolayı işaret dilini biliyorum ama ailemin öğrendiği dille burada gösterilen dilin biraz farklı olduğunu öğrendim. İşaret dilini son güncel haliyle öğrenerek anne ve babama destek olmak istiyorum. Aynı zamanda bu alanda çalışmayı düşünüyorum. O yüzden kursa katıldım'.