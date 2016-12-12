Isı yalıtımı yaptırana vergi indirimi

Enerji tasarrufunu teşvik etmek için atılan adımlara ısı yalıtımı için yapılan harcamalar da dahil oldu. İşletmeler bir defaya mahsus olmak üzere, binalarında yaptıracakları yalıtımları, amortisman yöntemiyle yıllara yayarak değil, tek seferde gider gösterebilecek. Kira geliri elde edenler de aynı yöntemi uygulayabilecek. Ayrıca ısı yalıtımı ve enerji tasarrufunu sağlama amacıyla düzenlenen sözleşme, taahhütname gibi belgeler damga vergisine tabi olmayacak

Gelirler İdaresi Strateji Geliştirme Eski Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nin çıkardığı Atatürk Organize Dergisi'nde ısı yalıtımı ve enerji tasarrufunu anlattı. Enerji bulmanın zor ve bulunan enerjinin değerli olduğunu anlatan Karyağdı, fosil yakıtların azaldığını ya da çevresel etkiler nedeniyle terk edilmeye başlandığını anlattı. Enerjinin ana gider kalemlerini oluşturmaya başladığı günümüzde, enerji kaynaklarının savaş konusu olmaya başladığını ifade eden Karyağdı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Enerji kaynaklarını elinde bulunduran ülkeler çok para kazanırken diğerleri bu ülkelerin kaynaklarına muhtaç oluyor. Ülkeler, fosil yakıt hızla tükenirken hem alternatif enerji kaynaklarına yöneliyor, hem de eldeki kaynakları ekonomik kullanabilmenin yollarını arıyor. Günümüzde enerji tasarrufu anlayışı sadece kaynağı daha az kullanmak değil, asgari kullanımla azami verim elde etmekten geçiyor."



Enerji kaynağının en çok ısınma amacıyla tüketildiği düşünüldüğünde binaların ısı yalıtımı öne çıkıyor, kışın başladığı bu günlerde de gözler ısı yalıtımına çevriliyor. Yapılan bazı çalışmalarda yalıtımsız binalarda ısı kaybı yüzde 7 oranında çatıdan, yüzde 30 pencere, yüzde 17 kapı, yüzde 6 zemin ve yüzde 40 oranında dış duvarlardan kaynaklanıyor. Enerji tasarrufunu teşvik etmek için uygulanan politikalar arasında en dikkat çekeni ısı yalıtımı giderlerinin tek seferde gider olarak yazılmasının önünü açan yasalar. Nazmi Karyağdı bu yasalarda sağlanan avantajı şöyle anlattı:



"Eğer ticari işletmenize ait bir gayrimenkulün ısı yalıtımı ve enerji tasarrufuna yönelik harcamaları varsa bunu, tutarı ne olursa olsun 9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren tek seferde doğrudan gider olarak yazabilirsiniz. Eğer kira geliri elde ettiğiniz bir gayrimenkulde ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu harcamanız varsa bunu da 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren bir defada gider gösterebilirsiniz. Ancak bunun için götürü gider usulünü değil gerçek gider usulünü seçmiş olmanız gerekiyor. Konuyla ilgili yürürlükte 6728 ve 6745 sayılı iki yasa var."



Bunlardan 6 bin 745 sayılı yasada yapılan yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalar yer alıyor. Türkiye'de kullanılan enerjinin yüzde 30'unun ısınma amaçlı olduğu ve tasarruf konusunda en etkili yöntemin ısı yalıtımı olduğu belirtildi. Isı yalıtımı olan binalarda yüzde 25- 50 oranında tasarruf sağlanabildiğine değinildi. Türkiye'de yeni binalarda ısı yalıtım kuralları standardı uygulandığından bahsedilirken, enerji kaybının büyük oranda eski binalarda gerçekleştiği ifade ediliyor. Bu düzenlemeler kapsamında vergi mükellefleri ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu için yaptıkları 900 lirayı aşan harcamaları amortisman yolu yerine tek seferde gider gösterebiliyor. Ayrıca 9 Ağustos 2016 tarihinden bu yana sözleşme, taahhütname gibi vergiye tabi kağıtlardan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufunu sağlama konusunda düzenlenenler damga vergisinden muaf tutuluyor.

