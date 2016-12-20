İZELMAN Anaokulu öğrencileri Ardahan'a giyisi yardımı yaptı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZELMAN Anaokulları öğrencileri, Ardahan bölgesinde 7- 14 yaş arasındaki ağabey ve ablalarına eğitim materyaller, yeni alınan kıyafet, ayakkabı, bot gibi kışlık giysiler ve bir de sıcacık sevgilerini gönderdi

Öğrencilerinin büyüklere örnek olacak nitelikte davranış sergilemeleri ve ihtiyaç sahibi kardeşlerini unutmayarak bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının kendilerine büyük onur ve gurur yaşattığını belirten İZELMAN Genel Müdürü Hüseyin Kırmızı, 'Bu tür sosyal projelerin içerisinde olmaktan son derece mutluyuz. Öğrencilerimizi de destekleyen ailelerine katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Yapmış olduğumuz yardım ile hiç görmediğimiz küçük bedenler bizleri sevgiyle anacak' dedi.



