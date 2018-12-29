İzmir basınının acı kaybı

Basının güler yüzü, Buca Belediyesi’nde yaptığı başarılı çalışmaları ve projeleriyle tanınan Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Arzu Turan, mücadele ettiği amansız hastalığa 44 yaşında yenik düştü. Genç yaşta aramızdan ayrılan Arzu’yu son yolculuğuna ailesi ve sevenleri uğurladı.

Yaklaşık 1,5 yıldır kanserle mücadele eden Arzu, dün (Cuma) sabah saatlerinde ailesiyle yaşadığı evde hayatını kaybetti. Basın camiasının en sevilen isimlerinden, başarıları ve gülümsemesiyle kalplerde taht kuran Arzu Turan’ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Arzu için “ikinci evim” diye tanımladığı Buca Belediyesi’nin önünde veda töreni düzenlendi. Tüm çalışma arkadaşlarının katıldığı törende gözyaşları sel oldu. Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, “Arzu Turan gibi mesleğinde büyük başarılar sergileyen, özverili bir çalışma arkadaşımı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Artık bir kişi eksiğiz. Onun yeri asla dolmayacak”dedi.

Çalışma arkadaşları tarafından Baha Yörük Camii’ne omuzlarda taşınan Arzu Turan için düzenlenen cenaze törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP İzmir Milletvekilleri Atilla Sertel, Ednan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen, çok sayıda ilçe başkanı, parti yöneticisi, basın emekçileri ve sevenleri katıldı. Turan, daha sonra gözyaşları eşliğinde Kaynaklar Mezarlığı’na defnedildi.

Arzu Turan kimdir?

Arzu Turan, 1995 yılında Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oluktan sonra, meslek hayatına Milliyet gazetesinde başladı. Daha sonra Ege TV’de uzun yıllar politika muhabirliği, editörlük ve haber müdürlüğü yapan Turan, CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanlığı görevinde bulundu. Çok sevdiği memleketi İzmir’e döndükten sonra Karşıyaka ve Bornova Belediyelerinde basın yayın ve halkla ilişkiler müdürlüğü yaptı. Turan, 2015 yılından itibaren Buca Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü olarak çalışıyordu.