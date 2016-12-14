İzmir Büyükşehir'den Kültürpark'la ilgili yeni adım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeniden tasarlayacağı Kültürpark için bir Şube Müdürlüğü kurma kararı aldı. Sırada, Kültürpark’ın işletilmesine yönelik karar ve uygulamalarda etkin olması öngörülen Danışma Kurulu var. Uzun yıllar Kültürpark’la ilgili çalışmaları yürüten İZFAŞ şirketi ise 2017’nin başında Fuar İzmir’e taşınacak

Kent belleğinde çok özel bir yeri olan Kültürpark’ı yeniden tasarlayarak geleceğe taşıyacak proje hazırlıklarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yeni bir adım daha attı. Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark’taki çalışmaların tek elden yürütülmesi amacıyla yeni bir şube müdürlüğü oluşturma kararı aldı.



Hazırlanan yeni yönetim modeline göre, Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı çatısı altında hizmet verecek Kültürpark Şube Müdürlüğü, Kültürpark’taki çalışmaların tek elden yürütülmesi, diğer birimlerle ileşitimin sağlanması, oluşabilecek aksaklıkların giderilmesi ve bakım-onarım hizmetlerinin takibini sağlayacak; alandaki kültür-sanat etkinliklerine yardımcı olacak. Uzun yıllar Kültürpark’la ilgili çalışmaları yürüten İZFAŞ şirketi ise 2017’nin ilk aylarından itibaren Gaziemir / Fuar İzmir’deki yeni ofislerine taşınacak.



Kültürpark’ın “İzmirlilerle birlikte” geleceğe taşınması adına önemli adımlar atan İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Kültürpark Danışma Kurulu” adı altında toplumun geniş bir kesiminin temsil edileceği yeni bir oluşum için de hazırlıklara başladı. Kurulun, Batı örneklerinde olduğu gibi, Kültürpark’ın işletilmesine yönelik karar ve uygulamalarda etkin olması öngörülüyor.

