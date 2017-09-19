İzmir çocuk korosu yeni üyelerini arıyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve genç orkestrası için 23 ve 24 Eylül tarihlerinde Aliağa ve İzmir Kültürpak’ta seçmeler gerçekleştirecek

İzmir çocuk korosu yeni üyelerini arıyor!

Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu”nun ardından şimdi de İzmir genelinde çocuklardan oluşan bir orkestra kurmak için yola çıktı. Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek, alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarını sağlamak ve müziğin sihirli gücüyle yaşamlarına değer katmak amacıyla hazırlanan proje ile 10 – 17 yaş aralığındaki çocuk ve gençlerin yetenekleri ve becerileri keşfedilecek. Orkestra seçmeleri 23 Eylül Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Aliağa Kültür Merkezi’nde, 24 Eylül  Pazar günü ise Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde saat 13.00'de gerçekleştirilecek.

 
Önce konser, sonra seçme

Çocuklar hafta sonları verilecek kurslarda kanun, çello, piyano, gitar, kaval, klarnet, keman, bateri, bağlama, ritim ve şan eğitimi alabilecek. Seçmelerin gerçekleşeceği günlerde, Orkestra Şefi Hamdi Akatay yönetimindeki hocalar tarafından çocuklara mini bir konser de verilecek.

 

Etiketler; #izmir #çocuk korosu
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