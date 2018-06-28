İzmir'de pompalı tüfekli yol verme kavgası

İzmir'in Urla ilçesinde, yol verme meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada, 4 kişi yaralandı

İzmir'de pompalı tüfekli yol verme kavgası
28 Haziran 2018 Perşembe 15:17

Olay, gece saatlerinde Gülbahçe Meydanı’nda meydana geldi. Otomobil sürücüleri A.T. (28) ile S.E. (30) arasında, yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.T., otomobilinde bulunan pompalı tüfeği çıkarıp yere doğru ateş etti. Yerden seken saçmalar, S.E., Z.E. (60), B.B. (37) ve F.Ç'ye (28) isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla Urla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan A.T.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen A.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #urla #yol verme
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