İzmir'de sağlıkçılar buluştu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen ‘Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi’ bildirilerin sunulmasıyla sona erdi

Aile Hekimliği, Demans, Alzheimer Hastalığı gibi başlıklarda dünyadaki ve Türkiye’deki son bilimsel gelişmelerin gündeme getirildiği, iki gün süren kongreye; İKÇÜ Rektör Yardımcıları Prof.Dr.Turan Gökçe, Prof.Dr.Dr.İrfan Karadede, Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Gökhan Köylüoğlu ile yurt içi ve yurt dışından toplam 532 akademisyen ve sağlık profesyoneli katıldı.

“İlgi giderek artıyor”

Avrupa Demans ve Alzheimer Organizasyonu Başkanı Prof.Dr. Paraskevi Sakka ile Avrupa Aile Hekimliği Birliği (WONCA) Başkanı Prof.Dr. Mehmet Ungan’ın da konuşmacı olarak katıldığı kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştiren, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı ve Kongre Başkanı Prof.Dr.Kurtuluş Öngel, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz kongreye katılım ve ilginin giderek daha arttığını görüyoruz. 532 adet kayıtlı katılımcının bulunduğu kongremizde; 267 sözel, 72 poster bildirimiz yer aldı. Kongremize bu yıl ilk defa sadece hekimlerimizi değil sağlık alanında çalışan tüm profesyonellerimizi de dahil ettik. Tüm misafirlerimizi İzmir’de ağırlamaktan gurur duyduk.” dedi.

“Sağlık alanında hızla gelişen bir üniversiteyiz.”

Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Gökhan Köylüoğlu ise, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde bu kongreyi yapmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. İKÇÜ hakkında katılımcılara bilgi veren Dekan Prof.Dr.Köylüoğlu, “Biz, 2010 yılında kurulan, bu yıl sekizinci eğitim-öğretim yılını tamamlamak üzere olan bir üniversiteyiz. Yaklaşık 13 bin öğrencimiz var. Tıp Fakültesi olarak da ikinci mezunlarımızı uğurladık. Diğer üniversitelerden farklı olarak Sağlık Bakanlığı hastaneleriyle afiliasyon protokolü ile gidiyoruz. İzmir’in iki büyük hastaneleri olan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi ve Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi ile biriyle iş birliği biriyle birlikte kullanım protokolüyle çalışıyoruz. İKÇÜ sağlık alanında hızla gelişen bir üniversite. Burada çok büyük bilimsel aktarımlar ve deneyimlerimizi birbirimizle paylaşacağız” ifadelerine yer verdi.

“İzmir’in bilim şehri olmasını desteklemekteyiz.”

Rektör Yardımcısı Prof.Dr.Dr.İrfan Karadede de, kongrenin giderek ilgi odağı haline gelmeye başladığının altını çizdi. “Tüm dünyada bilgi üretilmekte ve ihraç edilmekte.” diye konuşan Prof.Dr.Dr.İrfan Karadede, İzmir’ in bu noktada önemli bir katma değer pozisyonuna sahip olduğunu vurguladı. Prof.Dr.Dr.Karadede, “Artık dünya üniversitelerinde akademide bilgi üretme dönemimden bilim üretme evresine geçilmiş bulunmaktadır. Aile hekimliği diğer bilim dallarıyla multidisipliner çalışmalarla giderek değer kazanmaktadır. Bu tür kongreler ve bilimsel etkinlikleri de değerli bilim insanlarının bir araya gelerek bilgilerini paylaşması, tartışmaları, yeni fikirler ve ortak projeler üretilmesi için önemli bir açılımı oluşturmaktadır. İzmir’in bir bilim şehri olma yolunda ilerlemesini bu tür kongrelerle de desteklemekteyiz” şeklinde konuştu.

Kongrede ayrıca Aile Hekimliği alanına sayısız katkı sunan, ebediyete intikal eden bilim insanları, Prof. Dr. Hasan Basri Üstünbaş, Prof. Dr. Füsun Yarış, Dr.Öğr.Üyesi Eşber Özkömür, Uzm.Dr.Özcan Uğur, Uzm.Dr.Rıdvan Şahin anısına plaket takdiminde bulunuldu.