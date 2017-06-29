İzmir'de uyuşturucu operasyonu, 4 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-24 Haziran tarihleri arasında gençleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda satışa hazır hale getirilmiş 9 ayrı paket halinde yaklaşık 1 kilo esrar maddesi, kurutulmaya bırakılmış yaklaşık 1 kilo 310 gram hintkeneviri 40 gram bonzai, 31 extacy uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.Kaynak: DHA
Operasyon kapsamında K.B. (60), F.Ö. (55), E.T. (33), O.T. (36) ve M.A. (27) gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan K.B., serbest kalırken, diğer 4 şüpheli tutuklandı. Emniyetten yapılan açıklamada "Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcıları ve organizasyonları tespit edilerek, uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir" denildi.
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