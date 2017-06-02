İzmir için tanıtım atağı

İzmir Tanıtma Vakfı (İZTAV), İzmir'in turizm potansiyelini artırmak, şehri ulusal ve uluslararası düzeyde çok daha fazla tanınmasını sağlamak amacıyla yeni bir tanıtım atağına geçti

Haziran ayı başından, itibaren “İzmir'e doyamazsın" sloganı ile görsel ve yazılı basın ve sosyal medya başta olmak üzere bütün iletişim kanallarında İzmir'in özellikleri anlatılacak. İZTAV'ın, “Ramazan bayramı öncesi", “ Yaz dönemi" ve “Sonbahar" olmak üzere üç aşamada oluşturacağı kampanyada; İzmir'in her mevsimde tatil için farklı doğal özellikleri ve çekicilikleri olan bir yer olduğunu anlatmayı hedefliyor. Televizyonlarda gösterilmeye başlanacak olan, “İzmir'e doyamazsın" filmi şehrin cazip bölgelerini ekrana getirirken, özelliklerini de şöyle anlatıyor:





“Hafif esen meltem eşliğinde

İki nefes açık hava alıyoruz

Biraz tarih, bol miktarda spor ekleyip, karıştırıyoruz.

Ardından, deniz ve doğanın kucağında

Bir süre dinlenmeye bırakıyoruz.

Üzerine iki tutam lezzet, renk katmak için biraz müzik,

Bol eğlence ekmeyi unutmuyoruz.

İşte mükemmel tatilin tarifi! Tarifsiz duygular için haydi İzmir'e!"



KENT MERKEZİ DE CAZİP

Kampanya, İzmir'in özellikle yurt içi turizmdeki payını artırmayı hedeflerken, kent merkezi de farklı özellikleriyle turistlerin her türlü ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir alan olarak anlatıldı. Yönetim Kurulu Başkanlığını Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yaptığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere İzmir'deki çok sayıda meslek odası, dernek, üniversite ve özel kuruluşun iş birliği ile projelerini hayata geçiren İZTAV, geçtiğimiz yıl da İzmir'in tanıtımı için etkili kampanyalar gerçekleştirmişti.