İzmir'in 2017 bütçesi yüzde 10.4 arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 bütçesini geçen yıla göre yüzde 10.4 artırdı. 4 milyar 950 milyon TL’lik bütçe içinde ulaşıma 725 milyon lira, çevre için de 402 milyon liralık pay ayrıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 hedeflerini belirledi. Büyükşehir Meclisi’nde onaylanan 2017 Mali Yılı Performans Programı ve Mali Bütçesi'ne göre, 4 milyar 950 milyon TL olarak belirlenen 2017 yılı gider bütçesi, bir önceki yıla oranla yüzde 10.37 artış gösterdi.



2017 yılında bütçede asfalt kaplama çalışmaları için 400 milyon liralık pay ayrıldı. Bütçeye kamulaştırma çalışmaları için 196 milyon lira, hafif raylı sistem araç alımları için 150 milyon lira, tramvay hatları yapımı ve araç alımı için 126 milyon lira, Homeros Bulvarı- Otogar Bağlantı Yolu için 70 milyon lira, karayollarında üst ve alt geçit çalışmaları için 60 milyon lira, hafif raylı sistem çalışmaları kapsamında Halkapınar Yer altı Depo Alanı yapımı için 60 milyon lira; meydan, bulvar, cadde ve ana bağlantı yolları bakım ve onarımı i&cce dil;in 51 milyon lira, gemi alımı için 50.5 milyon lira, Üçyol-DEÜ Tınaztepe Kampusü-Buca Koop metro hattı için 50 milyon lira, F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık metro hattı için 50 milyon lira, İzmir Opera binası yapımı için 50 milyon lira, sinyalizasyon sisteminin geliştirilmesi için 42.8 milyon lira, araç ve iş makinesi alımı için 39 milyon lira, Süt Kuzusu Projesi için 37.2 milyon lira, kıyı düzenlemeleri için 35 milyon lira, sanat yapıları için 30 milyon lira, otopark yapımı için 30 milyon lira, itfaiye araç filosunun büyütülmesi için de 27.3 milyon liralık ödenek konuldu.





Yeni bağlanan ilçelerde yatırım rüzgarı



Büyükşehir Belediyesi sınırlarına bağlanan çevre yerleşimlerin altyapı çalışmalarına ayrılan payda bu yıl önemli bir artış yapıldı. Büyükşehir Belediyesi bütçesinde tüm sektörler içinde yüzde 25’lik pay ile en çok kaynağın ayrıldığı kentsel alt yapı sektöründe aslan payını asfalt çalışmaları aldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Buca Onat Caddesi ile şehirlerarası otobüs terminali ve çevre yolu arası bağlantı yolunda viyadüklerin yüzde 80’ini, tünelin ise yüzde 40’ını tamamlayacak. Kentsel Altyapı Sektörü’nde 833 milyon liralık yatırım yapılacak.





Ulaşıma 725 milyon liralık bütçe



Büyükşehir Belediyesi bütçesinden tüm sektörler içinde yüzde 21’lik pay ile ikinci sırada yer alan ulaşım sektöründe, raylı sistem ağının genişletilmesine yönelik yatırımlar ile kent trafiğinin güvenliği ve akıcılığının sağlanmasına yönelik çalışmalar öne çıkıyor. Ulaşım için ayrılan bütçe ise 725 milyon 585 bin lira olarak öngörüldü.



Tramvay hatları yapımı ve araç alımı için 126 milyon TL, Hafif Raylı Sistem Projesi kapsamında araç alımı için 150 milyon TL, İZBAN ağına ilave hatlar yapılması için 11.3 milyon TL bütçe belirlendi. Fahrettin Altay-Narlıdere Kaymakamlık Metro hattı, Evka -3 –Bornova Merkez Metro Hattı, Üçyol –Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusü-Buca Koop metro hattı yapımı ve Gaziemir’deki Fuar İzmir alanına yapılacak Monoray Sistemi için de toplam 140 milyon liralık kaynak ayrıldı. Kent trafiğini rahatlatacak önemli projelerden biri olan Akıllı Trafik Sistemi i&ccedi l;in 42.8 milyon TL, otopark yapımları için 31.7 milyon TL’lik bütçe ayrıldı. Satın alınan 15 yolcu gemisinden HSC (High Speed Craft) özelliğine sahip en hızlı iki gemi ile Urla iskelesinin işletmeye açılması planlanıyor. Güzelbahçe İskelesi’nin de yapımına başlanacak.





Yeşil alan artıyor



402 milyon TL bütçenin ayrıldığı çevre sektöründe katı atık ve yeşil alan faaliyetleri ön plana çıkıyor. Yeşil alanların bakımı, yeni kent ormanlarının ve rekreasyon alanlarının yapımı ve bakımı için 229 milyon TL ayrılırken, atık transferi ile bertaraf ve depolama tesislerinin yapımı ve işletilmesi için toplamda 62.3 milyon TL kaynak ayrıldı.





Kamulaştırmaya 195 milyon TL



358 milyon TL kaynağın ayrıldığı kentsel koruma ve planlama sektöründe en büyük payı 196 milyon TL kaynak ile her yıl olduğu gibi yine kamulaştırma faaliyetlerinin oldu. Bunu 73 milyon lira ile tarihsel çevrenin iyileştirmesine yönelik çalışmalar ve 38 milyon TL ile İzmir’in çehresini değiştiren kıyı düzenlemeleri ve kentsel tasarım çalışmaları izledi. Aktepe, Emrez, Örnekköy, Uzundere, Ege Mahallesi, Bayraklı başta olmak üzere kentsel dönüşüm ve sağlıklı yapılaşma faaliyetleri için 26.5 milyon liralık kaynak ayrıldı.





Sosyal desteklere devam



Toplam 308.5 milyon TL’lik sosyal destekler arasında, Eşrefpaşa Hastanesi aracılığıyla yürütülen koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri için 58 milyon lira ayrıldı. Mezarlık ve defin hizmetleri, mezarlık bakım ve onarımı için 80.9 milyon lira, sosyal projeler içinde önemli bir yer tutan “Süt Kuzusu” projesi için 37.2 milyon liralık bütçe öngörüldü. 2017 projeleri içinde “Engellilik Farkındalık Parkı” ile “Gençlik Merkezleri” kurulması dikkat çekiyor.





Araç parkuru genişliyor



Faaliyetlerinde en son teknolojik araçları kullanan ve teknolojiyi kentliyle en iyi şekilde buluşturmaya çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bütçesinin yüzde 9’unu yönetişim sektörüne ayırdı. Araç ve iş makinesi kiralama ve alımlarına 70.8 milyon TL, bilişim teknolojilerinin etkin kullanımına ise 56.4 milyon TL pay verildi. Yönetişim sektörüne ayrılan toplam bütçe 308.2 milyon lira olarak belirlendi.





Daha güvenli bir İzmir için



Toplam 276.9 milyon TL kaynağın ayrıldığı ve itfaiye, zabıta ve koruma güvenlik faaliyetlerinin yer aldığı bu sektörde en büyük pay 169.5 milyon TL. bütçe ile itfaiye araç filosunun büyütülmesine, yangın ve afetlere müdahale hizmetlerinin yürütülmesine ayrıldı.





Opera binasının yapımına başlanıyor



İzmirliler’in merakla beklediği Opera Binası’nın temeli 2017 yılında atılacak. Kültür, sanat ve spor için 150.9 milyon liralık yatırım öngören İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu rakamın 50 milyon liralık bölümünü opera binasına ayırdı. Spora yönelik faaliyetler ve tesis yapımına ise 47.3 milyon liralık kaynak tahsis edildi.





İzmir ekonomisi büyüyor



İzmir’i fuarlar ve kongreler kenti haline getirmek, kentin dünya ekonomisindeki yerini geliştiren bir kent olmasını sağlamak amacıyla turizm ve yerel ekonomi sektörüne 33.7 milyon TL’lik pay ayrıldı. Kültürpark Yenileme Projesi, Akdeniz Akvaryumu, Zooloji Müzesi ve Yeni Kıta Habitatları projeleri üzerinde çalışılacak. Kırsal kesimde gelir getirici faaliyetlerin desteklenmesi için kovanlı, kovansız arılar ile küçükbaş hayvancılık için keçi, teke, koyun ve koç dağıtımına devam edilecek. Meslek Fabrikası faaliyetleri kapsamında 8 bin kişiye 120 farklı branşta eğitim verilecek.





İlçe belediyelere 50 milyonluk destek



İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinden ilçe belediyeleri ile yapılacak ortak projeler için 50 milyon TL. ayrılırken, İzmir Kalkınma Ajansı’na 12 milyon TL, kent içi ulaşımın belkemiği ESHOT’a 220 milyon TL. destek öngörüldü.