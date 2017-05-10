İzmir'in artık 'Zeytin Okulu' da var

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin İzmir Büyükşehir ve Karaburun belediyelerinin desteğiyle hayata geçirdiği “Zeytin Okulu” İnecik Köyü’nde açıldı. Eğitim ve atölye faaliyetlerinin düzenleneceği okul, zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere bölgedeki doğal ve kültürel varlığın korunmasına, zenginleşmesine ve tanıtımına katkı koyarak, istihdamı artıracak.



Kentin önemli turizm bölgelerinden Yarımada’nın kalkınması için “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ni hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karaburun’da Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin “Zeytin Okulu” projesine de destek verdi. İki yıl önce derneğin okul projesini olumlu karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İnecik Köyü’nde metruk haldeki eski ilkokul binasını yenileme ve çevre düzenlemesini yapma sözü verdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla, bir grup akademisyen tarafından kurulan derneğin hayalleri de gerçeğe dönüştü.



Okulun açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Zeytin Okulu’nun Yarımada’nın kalkınması için hayata geçirdikleri “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejesi”ne katkı koyacağını belirterek, “2004 yılından bu yana kırsalın kalkınması için çalışıyoruz. Kalkınmada kaldıraç görevi üstlenecek Yarımada bölgesi için önce yarışma daha sonra hazırladığımız stratejik planla yapılacakları belirledik. Aynı uygulamayı Bakırçay-Gediz ve Küçük Menderes havzaları için yapıyoruz. Karşılıklı güven tesis etmeden, sahiplenme duygusunu geliştirmeden yaptığınız projelerin yaşama, gelişme şansı tesadüflere bağlıdır. Biz hep birlikte köylümüz, çiftçimiz bir araya gelerek başarıyı yakaladık” dedi.



Başkan Kocaoğlu’na teşekkür

Zeytin Okulu’nda neler yapılacak?

Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği adına konuşan Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Funda Barboros, fikrin somut mekana dönüşmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na teşekkür etti.Dünyayı iyileştirmenin, güzelleştirmenin en iyi yolunun paylaşmak olduğundan hareketle yeniliğe açık ve meraklı akademisyen ve öğrencilerle Zeytince Derneği etrafında toplandıklarını belirten Barboros, “Çoğumuz eğitim alanında çalıştığımız için yapabileceğimiz en iyi katkının birlikte öğrenmeye ve öğretmeye dayalı bir yaşam kurmak oldu. Buradan zeytin okulu fikri doğdu. 2015 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Efes – Mimas Yolu Kültür Rotası Projesi’nde gönüllü olarak çalıştık ve Yarımada Bölgesi’nin zeytin envanterinin oluşmasına katkı sağladık. Zeytin Yolu, Zeytince Derneği’nin en büyük başarılarından biridir. İnecik Köyü’nde okulumuzun kurulmasına destek veren, bir fikrin ve hayalin somut bir mekana dönüşmesini sağlayan Başkanımız Aziz Kocaoğlu’na teşekkür ediyoruz. Bizi takdir etmeseydi, bize destek vermeseydi bu projeyi hayata geçiremezdik. Bizim için hayal olan bu projeyi mümkün kılan insan Aziz Kocaoğlu’dur. Zeytin okulunun tarihini yazacak olan çocuklarımız ve torunlarımız onun ismini saygı ve minnetle anacaklardır. Bu onur ona aittir” diye konuştu.Projenin destekçileri arasında yer alan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Zeytin Okulu’nun Karaburun halkı için çok faydalı olacağını belirterek, bu güzel eğitim yuvasının başarılar getirmesini diledi. Zeytince Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Aykut Uçar ise zeytinin Akdeniz kültürünün en önemli miraslarından biri olduğunu hatırlatarak, “Atalarımızdan miras kalan bu kültürü yaşatmak bizlerin görevidir. Zeytin Okulu gelecek nesillere aktaracağımız mirasın en nadide parçası olacaktır” dedi.Zeytin Okulu, Efes – Mimas Kültür Rotası üzerinde, bu rotanın ziyaretçileri, yürüyüşçüleri ve bisikletçileri için bir uğrak noktası olmanın yanında, zeytin ve zeytin ürünleri başta olmak üzere doğal, kültürel ve endüstriyel varlıkların korunmasını ve bölgede bu varlıklara dayalı istihdam ve gelir yaratılmasını amaçlayan bir eğitim ve dayanışma merkezi olarak faaliyet gösterecek. Okulda, eğitim seminerleri, atölye çalışmaları ve hasat şenliği gibi faaliyetler düzenlenecek. Yöredeki ürünlerle ilgili, üretim, tüketim, pazarlama alanlarında eğitim ve atölye faaliyetleri düzenlenerek özellikle kadın ve gençlere, istihdam ve gelir arttırıcı yeni alanlar yaratılması sağlanacak. Zeytin Okulu’nun Gurme Şehirler ağı Delice ve Slow Food’a dahil olması da planlanıyor.