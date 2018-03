İzmir'in bu projeleri Ankara'dan onay bekliyor!

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP, MHP ve İyi Parti İzmir il başkanlarını ziyaret ederek Ankara'dan onay bekleyen projelere ilişkin birer dosya verdi. Ziyaretlerde İzmir için işbirliği ve diyalog mesajları ortaya çıktı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin Ankara'dan onay bekleyen yatırımlarıyla ilgili siyasi partilerin il başkanlarıyla görüşmek ve hazırladığı dosyayı teslim etmek üzere ziyaret turu düzenledi. Sırasıyla Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İyi Parti İzmir il başkanlarını ziyaret eden Başkan Kocaoğlu, kenti birlikte geliştirmek için gerçekleştirdikleri çalışmaları ve oluşturdukları stratejiyi anlattı. Başkan Kocaoğlu, il başkanının Ankara’da olması nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi’ni daha sonra ziyaret edeceğini söyledi.



İlk olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni ziyaret eden Başkan Aziz Kocaoğlu'nu İl Başkanı Deniz Yücel ve İl Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu, 2019 seçimlerinde herkese çok büyük görevler düştüğünü dile getirerek, “Umuyoruz CHP’liler, Atatürkçüler, laik Cumhuriyet'ten yana olanlar bu sınavı verir ve ülke gelişmesini, ilerlemesini, demokrasiye olan inancını, insan haklarına olan inancını sürdürür, geliştirir” şeklinde konuştu.





Ankara’da kaldı

2019 vurgusu

Büyükşehir olanakları tüm partilerin hizmetinde

MHP işbirliğine hazır

İzmir'in demokrasisi bizi koruyor

İzmir’in sorunları ve Büyükşehir Belediyesi’nin takip ettiği konularla ilgili dosyayı parti il başkanlarına veren Başkan Aziz Kocaoğlu, “Uzun müddettir kentin gündeminde olan, merkezi hükümetten almamız gereken, geciken izinlerle ilgili bilgiler var. Ankara’da tıkandı kaldı. Bu dosya içerisinde neler var? Mesela, İnciraltı’nın planları, Halkapınar-Otogar Metrosu, yolcu gemilerimiz için barınak, iskele revizyonları, İZBAN hat kirası, İZBAN’da sefer sıklığının arttırılması, Karşıyaka ve Bayraklı Kıyı Plan Revizyonu, Gaziemir’deki kentsel dönüşüm (Aktepe-Emrez), Uzundere’deki kentsel dönüşüm, Milli Emlak’tan tahsis taleplerimiz. TCDD’den tahsis talebi var. Foça için onay bekliyoruz. İZSU’nun bir kredi başvurusu var İller Bankası'na, bir de minibüslerle ilgili çalışmamız var. İlginizi ve desteğinizi bekliyoruz” açıklamasında bulundu.CHP İl Başkanı Deniz Yücel ise, “Partimize ve İzmir’e çok değerler katan belediye başkanımızı burada ağırlamak bize onur veriyor. Ülkemiz gerçekten çok zor bir süreçten geçiyor. Bu zorlukları hep beraber aşmamız gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinizden bu yana İzmir’e yaptığınız hizmetler kuşaktan kuşağa aktarılacak hizmetlerdir. 2019 bizim için çok çok önemli. Bu süreçte hepimizin birlik beraberlik içerisinde ayrıştırıcı, kutuplaştırıcı söylemlerden uzak durarak ama Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği muhasır medeniyet hedefine, Cumhuriyet kazanımlarına, ilke ve inkılaplarına sahip çıkarak huzur içerisinde bir Türkiye’yi yeniden inşa edeceğimize inanıyorum. Kente hizmet getirmek hepimizin ort ak görevi bu konuda gerekli hassasiyetle davranacağız” diye konuştu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu CHP'den sonra MHP İzmir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada da İl Başkanı Necat Karataş ve parti yöneticileri tarafından karşılanan Başkan Kocaoğlu, “Erken de olsa bir seçim sürecine girdik. İzmir’de herkesin desteğiyle yıllardır problemsiz seçimler yaşıyoruz. Hem o katkılara teşekkür etmek hem de Büyükşehir Belediyesi’nin olanaklarının seçim sürecinde partilerimizin emrinde olduğunu hatırlatmak için geldim. Ayrıca İzmir’in, Ankara’da takip edilmesi gereken, geciken işleriyle ilgili bir konu var. Bu konuda sizi bilgilendirmek amacıyla sizlere bir dosya hazırladık" şeklinde konuştu.MHP İzmir İl Başkanı Necat Karataş ise seçim dönemlerinde İzmir'in, diğer illere nazaran daha demokratik ve daha anlayışlı bir süreç yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:"Bundan sonra da aynı olacak. İzmir’in beklentilerinin sadece belediye hizmetleriyle aşılamayacağını, bunun zor olduğunu uzun yıllardır bizler de söylüyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. İzmir'e, diğer illere nazaran destek ve yatırım noktasında merkezi hükümetin de katkı sağlaması gerek. İzmir’de önemli olan kente gerekli yatırımı yapmak ve hizmeti götürmektir. Kim tarafından yapılırsa yapılsın, İzmir hepimizin yaşadığı nadide güzelliklerle dolu bir kent. İzmir’in Türk ekonomisine katkısının da ne olduğunu biliyoruz. Bunun karşılığında da İzmir’in beklentisinin ne olduğunu biliyoruz. İzmir her yönüyle tarımı, sanayisi, turizmiyle potansiyel bir şehir olduğunu herkes biliyor. Önümüzdeki süreç gerek İzmir, gerekse de Türkiye’nin beklentile rini yerine getirecek bir süreç olur. Çalışmalarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerekli destekleri de belediyemize her zaman vermeye hazırız."Başkan Kocaoğlu'nun ziyaret turunun son durağı ise İyi Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar oldu. İyi Parti’nin kuruluş ve yapılanma süreci nedeniyle de başarı dileklerini ileten Başkan Kocaoğlu, şunları kaydetti:"Önümüzdeki süreçte önemli bir seçim var. Siyasi ortam ısınmaya başladı. İzmir’in siyasi hoşgörüsü, bugüne kadar yaşadığımız demokratik ortam çerçevesinde bundan sonra da seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bütün salonlarının, olanaklarının bütün partilere açık olduğunu belirtmek istedim. "İyi Parti İzmir İl Başkanı Yıldırım Ulupınar ise şunları dile getirdi:"Bugünkü ziyaretinizi birçok açıdan çok önemsiyoruz ve ülkeye örnek olmasını diliyoruz. Türkiye'nin artık 'bizden' ve 'bizden olmayan' zihniyetinden çıkması lazım. Bu da ancak siyasi partilerin çok ciddi, samimi, içten duygularıyla hareket etmesiyle olur. İzmir’in her zaman demokrasiye bakışı farklı. İyi Parti olarak İzmir’de hiç sıkıntı yaşamadık. Bunda sizin de katkınız çok. İzmir’de hiç kimse afişlerimize bile dokunmadı. Türkiye’de en çok ihtiyaç olan şey birlik beraberlik. Ben ve partim İzmir ve İzmirlinin faydasına olacak her adımda sizinle beraber hareket edeceğimizin, yanınızda olacağımızın altını çizmek isteriz."