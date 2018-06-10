Kadayıf üretilen imalathaneye şok baskın

İzmir'de Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı imalathanelerini denetledi. Ufuk Mahallesi'ndeki bir kadayıf imalathanesinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler dikkat çekti

Kadayıf üretilen imalathaneye şok baskın
10 Haziran 2018 Pazar 12:03

Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen ihbar üzerine Ufuk Mahallesi'ndeki bir kadayıf imalathanesine baskın düzenledi. İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleriyle gerçekleştirilen operasyonda üretim ve saklama alanlarında hijyen ve temizlik kurallarına uyulmadığı gibi işletmenin ruhsatsız çalıştırıldığı tespit edildi. İ.A. adlı şahıs tarafından işletilen imalathanenin içinde yatakların bulunması, soğutucu görünümlü bölmede yerlere dökülmüş kadayıflar ve bozuk cevizler şaşkınlık yarattı. İnsan sağlığını hiçe sayıp, tatlıyı hijyenden uzak ortamda üreten şahısa 8 bin TL para cezası kesilirken, ruhsatsız çalıştığı için yasal işlem yapıldı.


Kaynak: DHA
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