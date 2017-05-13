Karabağlar'da Anneler Günü Şenliği

Karabağlar Belediyesi tarafından Karabağlar Karafatma Parkı'nda gerçekleştirilen “Anneler Günü Şenliği"ne Karabağlarlı kadınlar büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu annelere seslenerek, “İyi ki bu ülke için güzel insanlar yetiştiriyorsunuz. Hepinizin önünde sevgi ve saygıyla eğiliyorum.” dedi

Renkli görüntülere sahne olan şenlik, Başkan Selvitopu’nun kadınlara karanfil dağıtmasıyla başladı. Şenlik alanındaki kadınların Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Selvitopu, kadınlarla birlikte bolca fotoğraf çektirdi.



Şenlik kapsamında “Üretime Destek Hayata Destek” sloganıyla Karafatma Parkı'nda kadınların el emeği ürünlerini sergiledikleri stantlar açıldı. Karabağlar Belediyesi semt merkezlerindeki kurslar kapsamında eğitim gören kadınlara ait ürünlerin sergilendiği stantlar, yaz boyunca Kara Fatma Parkı'nda açık olacak.



Kadınların doyasıya eğlendiği etkinlikte Çağrı Ergün ve Grubu sahne alarak katılımcılara keyifli dakikalar yaşatırken, Kuaför Harun Cici de şenliğe katılan engelli annelere ücretsiz kuaförlük hizmeti sundu. Başkan Selvitopu, Cici'ye etkinliğe katkılarından dolayı bir plaket takdim etti.

Önünüzde saygıyla eğiliyorum



Şehit annelerini unutmadı



Etkinliğe Yıldız da katıldı

Şenlikte konuşan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, annelerin toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekti ve tüm fedakar annelerin önünde saygı ve sevgiyle eğildiğini dile getirdi. Selvitopu, “Bize hayat verdiniz. Bizim toplumumuzda annenin yeri ayrıdır, kıymetlidir. Anne, saygı göstermemiz gereken ailenin lideridir. Anneler olmazsa ailenin düzeni bozulur. Onlar aileyi mutlu kılar, acısını ise yüreğine gömer ama çocuklarına eşine mutlu görünmeye çalışır. Hepinizin önünde saygıyla sevgiyle eğiliyorum” diye konuştu.Başkan Selvitopu konuşmasında şehit annelerini de unutmadı. Şehit annelerinin bu ülke için ayrı bir yeri olduğuna işaret eden Selvitopu, “Bu ülke uğruna şehit düşenleri, burada bir kez daha rahmetle anıyorum ve anneleri önünde saygıyla, sevgiyle eğiliyorum. Işıklar içinde yatsınlar.Onlar, annelerinin babalarının yüreklerinde yaşıyorlar. Umarız anneler böylesi acıları daha fazla yaşamaz. Bir an önce ülkemize huzur, barış, hoşgörü ve sevgi hâkim olur.” diye konuştu.Şenliğe CHP Karabağlar İlçe Başkanı Ali İhsan Yıldız da katıldı. Kadınların gününü kutlayan Yıldız da Başkan Selvitopu'na eşlik ederek kadınlara karanfil dağıttı.