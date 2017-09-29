KARBEM öğrencileri Anıtkabir'i ziyaret etti

Karabağlar Belediyesi tarafından ilçedeki öğrencilerin ücretsiz ve kaliteli eğitim alması amacıyla kurulan Karabağlar Belediyesi Eğitim Merkezi'nde (KARBEM) okuyan 8. sınıf öğrencileri, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenleri ile birlikte Ankara'ya gidip Anıtkabir'i ziyaret etti

Ata'nın huzuruna çıkan öğrenciler ayrıca TBMM eski binasına ve Kurtuluş Savaşı müzesine de giderek bol bol fotoğraf çektirdi. Karabağlar Belediyesi açtığı KARBEM sayesinde maddi olanakları düşük ailelerin çocuklarına eğitim desteği sağlarken, ayrıca başta gezi olmak üzere birçok sosyal, kültürel etkinlikler de düzenleyerek gençlerin yanında olmaya devam ediyor.



Öğrencilere başarı diledi



Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da yeni eğitim ve öğretim yılında KARBEM'e giden öğrencilere başarılar diledi. Gençlerin yarının geleceği olduğunu belirten Selvitopu, 'Amacımız çocuklarımızın daha iyi yetişmesini sağlamak. Gelişmiş ülkelerle yarışmak için her zaman bilgili, donanımlı ve yetişmiş insan gücüne ihtiyacımız var. Umarım ilerde sizler de bizim bulunduğumuz yerlere gelip ülkemizi en iyi biçimde yönetirsiniz' diye konuştu.





