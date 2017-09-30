Karşıyaka'ya ‘Avrupa Şeref Bayrağı’

Katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kurduğu iyi ilişkiler ile yerelde sergilenen sosyal, kültürel ve sportif çalışmaları neticesinde ‘Avrupa Şeref Bayrağı ile ödüllendirilen Karşıyaka Belediyesi, bayrağı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi'den aldı. Başkan Akpınar “Atatürk'ün yolunda, ülkemizi ve dünyayı aydınlatmaya devam edeceğiz” dedi

Son 3 yılda Avrupa Konseyi’nden ‘12 Yıldız Şehri’ unvanı ile Avrupa Diploması ödülünü alan ve Avrupa Konseyine üye 47 ülkenin toplam 200 bin yerel yönetimine örnek gösterilen Karşıyaka Belediyesi, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Altın Yaldızlı Avrupa Şeref Bayrağı’na da kavuştu. Avrupa düzeyindeki çalışmalar, kardeş şehir ilişkileri, uluslararası kuruluşlara üyelikler, dayanışma faaliyetleri, kentsel, çevresel, sosyal ve kültürel alanlarda örnek teşkil eden uygulamalar sayesinde ödülü almaya hak kazanan Karşıyaka Belediyesi, muhteşem bir törenle bayrağın sahibi oldu.





ÖDÜL TÖRENİ BÜYÜLEDİ



Bostanlı Güzel Sanatlar Parkı'ndaki ödül gecesine, yerli ve yabancı onlarca konuk katıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, eşi Zehra Akpınar ile birlikte konukları karşıladı. KODA'nın müzik dinletisi beğeni kazanırken, halk oyunları ve dans gösterileri de alkış aldı. Gecenin sonunda Başkan Akpınar ile Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeriu Ghiletchi sahneye birlikte çıktı. Şeref Bayrağı'nı Ghiletchi'nin elinden alan Başkan Akpınar, Avrupa'nın yerel yönetimler düzeyindeki en değerli ödüllerinden birini Karşıyaka'ya getirmenin sevincini alandakilerle paylaştı.





“HEDEFİMİZ AVRUPA ÖDÜLÜ”



Avrupa Şeref Bayrağı’nı Karşıyaka’ya kazandırmaktan büyük onur duyduklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka’nın bir dünya kenti olduğunu biliyoruz ve yönetim anlayışımızı da buna göre şekillendiriyoruz. İnsana dokunan hizmetlerimizle, sadece Türkiye’nin değil, tüm Avrupa’nın dikkatini çekiyoruz. Avrupa Şeref Bayrağı ile ödüllendirilmek sorumluluklarımızı artırdı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün çizdiği yoldan ilerleyecek ve Karşıyaka'yı aydın ve modern bir dünya kenti yapma yolunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.



Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeryu Ghiletchi “Avrupa'nın en önemli ödüllerinden birini ilçenize vermekten mutluluk duyuyorum. O yüzden Karşıyaka için muhteşem bir gece. Sağlık, spor, kültür ve ekonomi alanında hayata geçirdiğiniz örnek projeler için minnettarız. Projelerinizle dikkat çekiyor ve örnek alınıyorsunuz. Çabalarınız için teşekkürler” diye konuştu.



Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel “Karşıyaka İzmir'in ve ülkemizin göz bebeğidir. Herkesin dostça ve kardeşçe yaşadığı bir ilçemizdir. Böylesi anlamlı bir ödülün ilçemize kazandırılmasının isabet olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.





TÖRENE KİMLER KATILDI?



İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, Karşıyaka Kaymakamı Sadettin Yücel, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkan Yardımcısı Valeryu Ghiletchi, Almanya İzmir Başkonsolosu Rainer Lassig, Romanya İzmir Başkonsolosu Mioara Stefan, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Zeynep Sibel Algan, KKTC İzmir Ataşesi Levent Tuğberk, Slovenya İzmir Fahri Konsolosu Mehmet Mazhar İzmiroğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Goethe Enstitüsü Genel Müdürü Anna Weber ve CHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri ve muhtarlar katıldı.