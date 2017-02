Karşıyaka'nın 'Tahir amca'sı hayatını kaybetti

Karşıyaka'nın simge ismi, yeşil kırmızılı kulübün ulu çınarı, camianın "Tahir amca"sı, İzmir futbolunun duayenlerinden Tahir Türetken, bu sabah yaşamını yitirdi

Böbrek yetmezliği nedeniyle tedaviye gittiği Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde diyaliz sırasında fenalaşan Tahir Türetken, 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. 105 yıllık Karşıyaka Spor Kulübü'nün son 81 yılına önce sporcu, sonra da yönetici olarak damgasını vuran, taraftarların "Şampiyonlukta etken, Tahir Türetken" tezahüratı ile ölümsüzleştirdiği Tahir Türetken için pazartesi günü saat 11.30'da Karşıyaka Yelken Şubesi'nde tören düzenlenecek. Tahir Türetken, aynı gün Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.



SPORA 13 YAŞINDA BAŞLADI



Karşıyaka'da 29 Eylül 1923'te dünyaya gelen Tahir Türetken, 1936 yılında, henüz 13 yaşındayken yelken sporcusu olarak kapısından girdiği yeşil kırmızılı kulüpte 1943 yılında, 20 yaşındayken yöneticiliğe adım attı. Türetken'in genel kaptanlık görevini üstlendiği 1952 yılında futbolda İzmir şampiyonu olarak 26 senelik kupa özlemine son veren Karşıyaka, aynı sezon tam 8 branşta şampiyonluk mutluluğu yaşadı. 1983'te başkanlık koltuğuna oturan Tahir Türetken, branş sayısını 16'ya çıkardı. Kulübün her kademesinde çalışıp basketbol şube başkanlığı ve divan kurulu başkanlığı da yapan Türetken'in son görevi divan kurulu onursal başkanlığı oldu. İzmir'i 14 yıl Türkiye Basketbol Federasyonu'nda temsil eden Tahir Türetken, evli ve 2 çocuk babasıydı.



YAŞARKEN DE ANILDI



Karşıyaka camiası, kulübün sembol ismi Tahir Türetken'i yaşarken onurlandırdı. Basketbol şubesi her yıl düzenlenen Pınar Cup'ı 2016'da Tahir Türetken Turnuvası ismiyle organize etti, Karşıyaka Belediyesi ise Demirköprü'de yapılan spor tesislerine "Tahir Türetken Tesisleri" adını verip büstünü koydu. 1912 Karşıyaka Derneği ise 19 Aralık Dünya Karşıyakalılar Günü'nde Türetken adına vefa günü etkinliği düzenledi.



NE DEDİLER



İBRAHİM KOÇ (Eski Başkan): "Tahir ağabey hem sosyal hayatta hem de spor camiasında örnek aldığım bir insandı. Kendisiyle yaklaşık 50 senedir tanışıyorduk. 1986'da ondan aldığım feyzle başkanlık yaptım. Örnek bir spor adamıydı. Onu çok arayacağız, ona çok şey borçluyuz. Ruhu şad olsun."



ÖZER KIRCA (Eski Başkan): "Tahir ağabey büyüğümüzdü. Sevgi dolu, coşku dolu bir insandı. Hayata bağlıydı. Büyük Karşıyakalı'ydı. Yaşını bahane ederek hiçbir zaman geri plana çekilmedi, kulüp için düzenlenen tüm aktivitelere katıldı. Üzgünüz, Allah gani gani rahmet eylesin. Onu unutmayacağız."



SADRETTİN İŞÇİMENLER (Eski Divan Başkanı): "Tahir ağabeyi kendimi bildim bileli tanıyordum. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Öz ağabeyim gibiydi, ailemizden biriydi. Bu sabah vefat haberini alınca çok üzüldüm."



MUTLU ALTUĞ (Kulüp Başkanı): "Camiamızın çok değer verdiği bir isimdi, gözbebeğimizdi. Söyleyecek kelime bulmak zor. Birebir geçmişimiz, hukukumuz vardı. Camianın babası, Tahir amcasıydı. Karşıyaka ile özdeşleşmiş bir insandı. Yerini doldurmak zor olacak. Yüreği Karşıyaka aşkıyla atıyordu. Çok üzgünüz."



CİHAN BÜYÜKORAL (Divan Başkanı): "Kulübün aşağı yukarı son 70 yılında hizmet veren ender kişilerden biriydi. Her türlü kademede görev aldı. Büyük bir Karşıyakalıydı. Karşıyaka Marşı'nı söylerken gözlerinin dolduğu anları unutamayacağız. Yıllarca bizi Basketbol Federasyonu'nda temsil etmesi unutulmamalı. Ulu çınarı kaybettik, acımız büyük."



İSKENDER MESUDİYELİ (Eski Başkan): "Tahir Türetken bir duayendi. Karşıyaka Spor Kulübü'ne her zaman ağabeylik yaptı. Hayatını Karşıyaka'ya adamış bir isim. Allah rahmet eylesin."



BÜLENT ZEREN (Karşıyaka Spor Adamları Derneği Başkanı): "Çok büyük bir değeri kaybettik. Tahir Türetken, Karşıyaka tarihini bize anlatan canlı bir tarihti. Geçmişle günümüz arasında bağ kuruyordu. Çok büyük bir insandı, üzüntümüz sonsuz."



HÜSEYİN MUTLU AKPINAR (Belediye Başkanı): "Karşıyakamız'ın en büyük değerlerinden Tahir Türetken ağabeyimizi kaybettik. Kentimizin ölümsüz efsanesini asla unutmayacağız. Başımız sağolsun"



AHMET DİKER (Eski Yönetici): "Son günlerini birlikte geçirdik. Yılbaşında oğlu Semih'e kitabını benim yazmam konusunda vasiyet verdi. Durumu ağırdı, bu görüşmemizin aslında bir vedalaşma olduğunu ifade etmişti. Helalleştik ve bugün aramızdan ayrıldı. Gerçek çok üzgünüz."



HÜSEYİN HAMAMCI (Eski teknik direktör): "Türk sporuna ve Karşıyaka büyük hizmetleri olmuş bir insandı. Büyük bir camia büyük bir insanı kaybetti. Onların kurduklarını bizler yaşatmalıyız. Karşıyaka'yı gelecek nesillere taşımalıyız. Başımız sağ olsun."