Kocaoğlu, 1294 muhtarı tek tek dinleyecek

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların Büyükşehir ile ilgili taleplerini değerlendirmek ve şikayetlerine çözüm üretmek amacıyla 30 ilçede 1294 muhtarla birebir görüşecek. Metropol ilçelerde başlayarak çevre yerleşimlerle devam edecek muhtar toplantılarının ilki Karabağlar Belediyesi'nde gerçekleşti. Toplantıya 58 muhtar ve Büyükşehir'in bürokratları tam kadro katıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşların mahalle bazında sorunlarını tespit etmek, talepleri değerlendirerek hızla çözüm üretmek amacıyla zaman zaman gerçekleştirdiği muhtar toplantılarına yeniden başladı. 30 ilçede 1294 muhtarın mahalleleriyle ilgili şikayetlerini tek tek dinleyecek olan Başkan Kocaoğlu, haftanın ilk günü Karabağlar muhtarlarıyla bir araya geldi. Karabağlar Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Aysel Özkan, Suphi Şahin ve Yıldız Devran, Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Hepşengünler, Alev Ağrı, Ceyhan Kayhan Aykut Kolatar ve Güven Güngörmüş ile 58 mahallenin muhtarı ve Büyükşehir bürokratları katıldı.



Seri bir şekilde 30 ilçede muhtarlarla bir araya gelerek toplantı yapacaklarını, ihtiyaçları tespit edip yol haritası belirleyeceklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Kent merkezinde önemli projeleri yürütüyoruz. Büyükşehir'e alt yapısı olmayan 19 ilçe bağlanmıştı. Önce bağlanan 10 ilçedeki arıtma, kanal, şebeke gibi birçok problemini çözdük. 3 yıldır da Büyükşehir'e yeni bağlanan 9 ilçedeki yatırımlara ağırlık veriyoruz. Bu, merkez ilçelerimizi ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Geçtiğimiz gün bürokratlarımızla toplantı yaptık. Muhtarlarımızı da tek tek dinleyerek kış programını belirleyeceğiz" diye konuştu.





Alt yapı.. alt yapı..



Tüm muhtarların şikayetlerini dinleyerek tek tek cevap veren ve yapılacakları not alan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sürekli alt yapı yatırımı yapmalarına rağmen metropolde eskiyen şebekeler nedeniyle su patlakları yaşandığına dikkat çekerek, "13.5 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Yerin altından yukarı çıkamadık. Devamlı alt yapı ile uğraşıyoruz. Bir de benim şansıma doğalgaz geldi. Kentin acil ihtiyaçlarına göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak elimizde sihirli değnek yok. Bu kış merkezdeki asfalt problemini, yaza kadar da su patlağı şikayetlerini çözmek istiyoruz" dedi.



Muhtarların kentsel dönüşüm ile ilgili sorularına da yanıt veren Başkan Kocaoğlu, kentsel dönüşümün boş alana inşaat yapmak demek olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Burada bir çarpıklık var. Biz de zaman zaman dile getiriyoruz. Ben Sayın Başbakan'a da, Bakanlara da bu konuda açık yürekliliklerle söyledim. Bu iş iki farklı yasayla yapılamaz. Özellikle Karabağlar'ı ele aldığımızda; dönüşecek yerlerimizi dönüştürmüyorsun, boş alanı imara açıyorsun. Uzundere'nin üstündeki 800 dönüm araziyi TOKİ'ye konut yapsın diye veriyorsun. 5 bin dönüm alan riski alan ilan edildi. TOKİ tepede yapacağına, gelsin burada vatandaşın hakkını versin, yapsın. Bu doğru değil!" şeklinde konuştu.