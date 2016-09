İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın son gününde Ege TV'den canlı yayınlanan "Fuar'dan Yüz Yüze" programında gazeteci Mehmet Karabel'in sorularını yanıtladı. Fuarın geçtiğimiz yıllara oranla çok daha renkli ve coşkulu geçtiği yönündeki yorumları değerlendiren Başkan Kocaoğlu, "85 yıllık bir çınarın inişleri çıkışları olması doğal. Biz uzun süredir fuarımızda belli bir zayıflama olduğunun bilincindeydik. Ama neler yapmamız gerektiği konusunda tereddütlerimiz vardı. Aklı ve bilimi kullanarak, arama konferanslarıyla 'İEF'yi eski günlerinde coşkuya, ilk ürünlerin sergilendiği inovasyon noktasına nasıl çekeriz' diye kafa yorduk. Şu anda bunu başardık. Bu ilk filiz. Her yaştan İzmirli hemşerimiz fuara büyük ilgi gösterdi. İzmir Enternasyonal Fuarı bu konsept &uum l;zerinde büyüyerek eski şaşaalı günlerini iki üç yıl içinde yakalayacaktır" diye konuştu.





Kültürpark'ta ağaç kesilmeyecek



Başkan Kocaoğlu programda, daha yeşil bir Kültürpark yaratmak için hazırladıkları "Kültürpark İzmir" projesine ilişkin kamuoyuna yansıyan yorumları da değerlendirdi. Bazı kesimlerin iddialarının aksine, Kültürpark'ta ağaç kesilmeyeceğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Birine ağacı, yeşili katledeceğini söylerken, önce o adamın kişiliğine bakmak gerekiyor. Herkes eğri oturup doğru konuşacak. Ben buradan 12 yıllık belediye başkanı olarak söz veriyorum, ağaç kesilmeyecek. Sadece Ege Üniversitesi’ndeki hocaların tespit ettiği hastalıklı ağaç sökülecek. Mevcut ağaç sayısı ise 640-650 civarında artacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Büyükşehir Belediyesi'nin son 12 yılda kentteki yeşil alan miktarını iki mislinden fazla artırdığını; İnciraltı, Sasalı, Kadifekale'de yeni kent or manları kurduğunu dile getirdi.





Yeşil alan miktarı yüzde 56'ya çıkacak



Kültürpark'taki yeşil alan miktarının yıllar içindeki artış oranlarını da açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 1990'larda yüzde 26 olan yeşil alan miktarının, Ahmet Piriştina’nın da görev yaptığı 2000’li yıllarda yüzde 43'e çıktığını, hayata geçirmek istedikleri projeyle birlikte bu oranın yüzde 56'yla tarihinin en yüksek seviyesine ulaşacağını söyledi. Başkan Kocaoğlu 90'lı yıllarda yüzde 26 olan, Piriştina döneminde yüzde 14'e düşen bina yoğunluğunu da yüzde 7'ye çekeceklerini söyledi. Rakamların ortada olduğunu ifade eden Başkan Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'ın duvarlarının yıkılması taleplerini ise şöyle yanıtladı:



"Duvarlar yıkılmayacak. Başka ülkelerin parklarına özenerek, duvar yıkalım demekle Kültürpark'ın duvarları yıkılmaz. Yayaların geçebileceği iki tane yeni kapı açılacak. Bu kapılardan araç geçmeyecek. Biz ismet İnönü Sanat Merkezi'ni yıkıyoruz, Atlas Pavyonu'nun fuar hollerini ve Celal Atik Spor Salonu'nu yıkıyoruz. Celal Atik ve hollerin kapladığı 35 bin metre alan yerine 16 bin metrekarede şov-tiyatro ve kültür merkezi olacak bir alan yaratıyoruz. İEF'in yapılabilmesi için sergi alanları yaratıyoruz. Celal Atik'in olduğu yere yine spor işlevini yürütebilecek bir alan yapıyoruz. Su yüzeyini ise yüzde 2'den yüzde 3'e çıkarıyoruz. Havuz metrekaresini yüzde 50 büyütüyoruz. Kültürpark'ta asfalt zemin olmaz, kilit parke olmaz. Sadece itfaiye ve ambulanslar için servis yolu yapılacak. Geri kalan yollar bisiklet ve yürüyüş yolları olarak düzenlenecek. Buradan Aziz Kocaoğlu sözü: Kültürpark'ta ağaç kesilmeyecek. Bunu niye söylerler? Bir ara 'yetmez ama evetçiler' vardı. Şimdi 'yeter ama hayırcılar' var İzmir'de."





Projeyi görsünler, ellerini vicdanlarına koysunlar



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark'taki Pakistan pavyonunda açılan sergiye tüm İzmirlileri davet ederek, "Kütürpark'a söyleyecek sözü olanlar gelsinler. Bir hafta daha açık kalacak sergide bu projeyi görsünler. Ellerini vicdanlarına koysunlar, sonra eleştirsinler. Kültürpark'ın yeniden doğmasını, İEF'nin yeniden doğmasını herkesten istirham ediyorum, engellemesinler. Biz doğru şeyleri, aklın ve bilimin ışığında, katılımcı bir yönetim anlayışıyla yapıyoruz. Sağduyulu İzmirli hemşerilerimizin, bu projeyi gördükten sonra destekleyeceklerine inancım tam. Daha iyisini yapmak üzere yola çıkan insanlara engel olmak doğru bir şey değil. Bu Kültürpark'ı yarına taşımanın projesi. Rahmetli başkanın yokluktan yaptığı hollerin üzerinden 12 sene geçti. İyi ki yapmış! Yoksa İzmir&rsquo ;de ihtisas fuarcılığından söz edemezdik. Ama Gaziemir'de Fuar İzmir'i kurduktan sonra bu hollerin artık Kültürpark'ta durmaması lazım” diye konuştu.





Folkart, Vestel ve Migros'a teşekkür



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bazı kesimlerin 85. İzmir Enternasyonal Fuarı'nın ana sponsoru Folkart'ın İEF'ye verdiği destekle 'Kültürpark İzmir' projesi arasında bağlantı kurma çabalarına da değindi:



"İzmir'de 4 milyon 200 bin hemşerime de aynı nazardan bakıyorum. Hiç kimlik, kişilik, siyasi, etnik köken ayrımı yapmadan, herkesin yasal olan her işini yapmak için mesai veriyorum. Arkadaşlar bir çok firmaya gitmişler, 'İEF'ye sponsor olur musunuz?' diye sordular. Folkart yetkilileri, 'Biz zaten bu yıl 10. yılımızı kutlayacaktık, İEF'ye ana sponsor olalım' dediler. Biz de 'başımızın üstünde yeriniz var' dedik. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu yıl fuarın inovasyon sponsorluğunu ise Vestel üstlendi. Bir diğer ana sponsor da Migros oldu. Dünyanın her yerinde bu tür etkinlikler sponsorlarla yapılıyor."



Başkan Kocaoğlu, Folkart'ın TMSF'den aldığı Basmane'deki arazi de yapacağı çalışmayla Kültürpark'ın bir bağlantısı olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:



"O proje kendi sahası içinde gerçekleştirilirken, yüzde 30'u Belediye’ye teslim edilecek. Kalanında ise kendi projelerini yapacaklar. İzmir'e o arazinin verdiği negatif enerji de böylece ortadan kalkacak. Folkart'ın İEF'nin sponsoru olması ayrı şey, dedikoduları ayyuka çıkarıp 'Kültürpark Folkart'a mı teslim ediliyor' demek başka şey. Ben öyle bir şeye asla tevessül etmem. Bugüne kadar bir santim yer satmadım, onu da herkes biliyor. Herhangi bir tarihte, herhangi biri Kültürpark üzerinde bir rant hesabı yaparsa, İzmirli ona gereken cevabı verir. Kültürpark Belediye’nin değil İzmirlinin. İzmirliler sahip çıkacak. Bizim de derdimiz, Kültürpark'ı İzmirlilere daha iyi şekilde sunmak. Buradan Folkart'a, Vestel'e ve Migros'a hem kendi adıma, hem de İzfaş ve İzmirli hemşerilerimin adına sonsuz teşekkür ediyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Folkart yapmasın, Vestel de yapmasın!. Buyurun siz yapın! Sponsor sayısı elliye, yüze çıksın. Kimsenin elini tutmuyoruz, kapımız açık."





Uzundere için cesaretli birine ihtiyaç vardı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Uzundere'de hayata geçirilecek kentsel dönüşüm projesinin yapım ihalesinin gerçekleştirildiğini de hatırlatarak şöyle devam etti:



"Kentsel dönüşümde ağır çalışmakla çok eleştirildik ve çok yıpratıldık. Çünkü yeni bir model kuruyoruz. 5606 sayılı yasa çıktı. Gayrimenkulü gasp etti. Hiçbir faydası olmadı. Biz İzmir'e özgü hakkaniyetli, adil; orada yaşayan, o muhitteki insanları koruyarak, eğer bir rant yaratılacaksa bu değeri de oradaki insanlara bırakmak üzerine, Belediye’ye ve kamuya bir kuruş talep etmeden bir proje geliştirdik. Bu projede işe girecek cesaretli birine ihtiyaç vardı. Birisinin girip bir örnek oluşturması lazımdı. İlk projede uzlaşıda kantarın topuzunu vatandaş lehine kaçırdığımız için belki de kar edemeyecekti. Buna Folkart cesaret etti. Neden başkasının girmediğini İzmirli müteahhitlere sormak gerekir."



Başkan Kocaoğlu kentsel dönüşümde kurdukları sistem ve belediyenin hakemliği sayesinde yüklenici firmanın da, vatandaşların da mağdur edilmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bu örnekten sonra, umuyorum çorap söküğü gibi gidecek. İzmir kenti, yollarıyla, sosyal alanlarıyla otoparklarıyla, kent ormanlarıyla yaşanılası bir kent olacak. Kent, yoğunluğu artırarak, altyapısını büyütmeden, otoparkı büyütmeden, yık binayı yap binayı anlayışıyla dönüşmez. İnanıyorum ki, binaların kaba inşaatı ortaya çıktığında kentsel dönüşümün amacının ne olduğunu herkes görecek. Diğer semtlerimizdeki vatandaşlarımızın büyük çoğunluğu oraya gidip o kentsel dönüşüm bölgesinden daha konforlu olduğu için bina alacak. Birisi kalkıyor, '2 kat, 3 kat fazla verilse ne olur' diyor. Planlama bir bilim, sürekli kat yükselterek olmuyor bu iş. Bayraklı'da da, Örnekköy'de de, Aktepe-Emrez'de de, Ballıkuyu'da da bu uzlaşı sağlanacak."





Top yuvarlanıyor



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Özel İdare malları konusundaki bir soruya ise şu yanıtı verdi:



“Eğer hukuk normları işleyecekse, bu malların tamamının Büyükşehir’e verilmesi gerekiyor. Ama bu konuda bir oyalama, bir top yuvarlama var. ‘Tekrar kurula gitsin, hizmete göre verilsin’ deniyor. Hizmete göre dağıtılacaksa, görevin yüzde 95'ini ben aldığıma göre, malların yüzde 95'inin de Büyükşehir’e verilmesi gerekiyor. Üstelik bizim satmama garantimiz de var. Yukarıda Allah var. Bu mallar İzmirlinin sermayesiyle alınmış. Yerel servet, yerel sermaye… İl Özel İdaresi'nin malıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin malının hiçbir farkı yok.”





9 Eylül’de bayrak çağrısı



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'in kurtuluşunun 94. yılı nedeniyle gerçekleştirilecek 9 Eylül kutlamalarını bu yıl çok daha büyük bir coşkuyla gerçekleştirmek istediklerini söyledi. 9 Eylül'ün hem kurtuluş, hem de kuruluş anlamı taşıdığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, "Ben 7'den den 70'e İzmirlilere seslenmek istiyorum. 9 Eylül sabahı saat 9’da, Basmane Çorakkapı Camii'nden başlayarak Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyüp orada da kurtuluşu ve kuruluşu coşkuyla kutlamak istiyoruz. Bütün hemşerilerimi bu yürüyüşe davet ediyorum. Ayrıca bütün hemşerilerimin balkonlarına, işyerlerine Türk bayrağı asmalarını istiyorum. Yürüyüş ve törende de hiçbir partinin, sivil toplum örgütünün bayrağını değil, sadece Türk bayrağı taşımalar ını istiyorum" dedi.





Benden duymadığınıza inanmayın



Son olarak İzmirlilere seslenen Başkan Aziz Kocaoğlu, "12 yıl önce hangi safiyane duygularla yola çıktıysam, bugün de aynı duygular içindeyim. Dedikodulara, benim ağzımdan duymadığınız herhangi bir şeye lütfen inanmayın. Desteklerinizi İzmirlilerin mutluluğu için, her bir ferdinin lokmasının büyümesi için istiyorum" diye konuştu.



