Merdiven çöktü, altında kalan işçi öldü!

İzmir'in Torbalı ilçesinde, çalıştığı inşaatta beton kalıplarını söktüğü merdivenin çökmesiyle altında kalan Mehmet Gündüzeli (53), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi

Merdiven çöktü, altında kalan işçi öldü!
08 Ağustos 2018 Çarşamba 14:42

Muratbey Mahallesi, Doğan Bursalıoğlu Caddesi ile 3532 sokağın kesiştiği noktada bulunan tek katlı bir otopark inşaatında çalışan taşeron işçilerden Mehmet Gündüzeli, bugün saat 08.30 sıralarında, merdivendeki beton kalıplarını sökmeye başladı. Bu sırada 20 basamaklı merdiven bir anda çöktü. Gündüzeli, tonlarca betonunun altında kaldı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil Servis, AKS 110 ve polise bildirdi. AKS 110 ekipleri, üzerindeki betonları kaldırdığı Gündüzeli'yi ağır yaralı olarak kurtardı. Ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüzeli, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Acı haberi alarak hastaneye gelen Gündüzeli'nin yakınları gözyaşlarına boğuldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #torbalı #işçi ölüm
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