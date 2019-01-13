Olgun Atila: Bu koltuğa sizler adaysınız

Bornova Işıkkent Eğitim Kampüsü, ilkokul 2. sınıf öğrencileri, 'Hayat Bilgisi Dersi, Kendimizi Düzenleme Biçimi Ünitesi' kapsamında Bornova Belediyesi'ni tanıdı.

Müge Yunt - Minik öğrenciler, Bornova Belediyesi Meclis Salonu'ndaki Başkan Olgun Atila ile biraraya geldi. Tek tek söz alıp, sorular soran öğrenciler, belediyelerin işleyişi ve görevleri hakkında bilgiler aldı. Tüm öğrencilerin sorularına içtenlikle yanıt veren Başkan Olgun Atila,"Gelecek sizlerin. İleride bu koltuklarda sizler olacaksınız. Bizler sizlerin geleceği ve bizlerden daha başarılı bireyler olmanız için çalışıyoruz" dedi. Bornova Belediyesi'nin çocuklara yönelik hizmet, yatırım ve çalışmalarının anlatıldığı filmin de gösterildiği toplatıda, birim müdürleri de çocuklara kendi alanlarıyla ilgili bilgiler verdi.

Arıcılık eğitimi başladı

Bornova Belediyesi'nin tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla düzenlediği arıcılık eğitimlerinde yeni dönem başladı. 15 hafta sürecek eğitimin sonunda 75 yeni arıcı bal üretmeye başlayacak.

Bornova Belediyesi, tarımsal üretimde önemli bir yeri olan arıcılığın daha bilinçli ve eğitimli bir şekilde yapılabilmesi için verdiği eğitimleri südürüyor. Eğitimin 13 haftası teorik, 2 haftası ise pratik olarak verilecek. 75 kursiyerin katılacağı eğitimlerin son iki haftasındaki pratik eğitim, Bornova Belediyesi'nin ilçeye kazardırdığı 22.5 dönümlük özel arılıkta verilecek. Eğitime katılanlara arıcılık malzemeleri ve arılı kovan da hediye edilecek. Alanında uzman kişilerin vereceği eğitimlere katılanlar, arıcılığın püf noktaları ve bal üretiminin yanısıra diğer arı ürünlerinin elde edilmesi konusunda da bilgi sahibi olacak.

Tarımsal verimlilik artıyor

Bornova Belediyesi, arıcılık eğitimi alanların kovanlarını koyabilmeleri için 22.5 dönüm alanda arılık kurdu. Burada bitki örtüsünü zenginleştirmek amacıyla çeşitli fidanlar da dikildi. Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, tarımsal kalkınmanın önemine dikkat çekerek, "Arıcılık tarımsal faaliyetler içinde önemli bir yere sahip. Sadece bal üretiminde değil, diğer tarımsal ürünlerin veriminin arttırılması noktasında da desteklenmesi gereken bir alan. Bornova Belediyesi olarak yüksek getirisi olan arıcılığı, özellikle kırsal mahallelerimizdeki vatandaşlarımızın öğrenmesi ve uygulaması için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.