Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti

İzmir'in Balçova İlçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı 23 yaşındaki Berat Karataş, hayatını kaybetti

Kaza, dün saat 21.15 sıralarında İzmir Çevreyolu Balçova yol ayrımında meydana geldi. Karabağlar'dan Çeşme yönüne giden Batu Doyran yönetimindeki 35 KC 8127 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Berat Karataş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Karataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.



Berat Karataş'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.



Kaza sonrası otomobil sürücüsü Batu Doyran gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.



