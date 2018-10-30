Seferihisar Çocuk Belediyesi büyüyor

Seferihisar Çocuk Belediyesi Parkı 1 dönüm yeni alan kazandı. Tiyatro Kulübü, Bilim Atölyesi, Seramik-Çini Atölyesi, Trambolin ve Tırmanma Duvarı'nın yer aldığı alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açıldı

Türkiye'de ve dünyada bir ilk olan Seferihisar Çocuk Belediyesi, yüzlerce çocuğun eğitimi ve yeteneklerinin keşfedilerek gelişmesine hizmet etmeye devam ediyor. Seferihisar Belediyesi'nin en çok önemsediği projelerin başında gelen Çocuk Belediyesi, en son Viyana'da gerçekleşen Child in the City (Çocuk ve Şehir) konferansında dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen yerel yönetimlere başarılı ve uygulanabilir bir model olarak sunularak örnek gösterilmişti.

Seferihisar Belediyesi, içerisinde Çocuk Belediyesi binasının da olduğu parkı 1 dönüm daha büyüttü. Parkın yeni alanına konulan Tiyatro Kulübü, Bilim Atölyesi, Seramik-Çini Atölyesi, Trambolin ve Tırmanma Duvarı'nın çocukların eğitiminde hem de eğlenceli vakit geçirmesinde kullanılacak.

Parkın yeni alanı 29 Ekim Pazartesi günü, Seferihisar Belediyesi Tiyatro Topluluğu Pantomim, minik dans topluluğu, lise dans grubu ve ritim grubunun gösterileriyle kullanıma açıldı. Açılışta konuşan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer şunları söyledi: Bugün 29 Ekim. Bugün aslında sadece bir ulusun doğum günü değil hepimizin doğum günü. Bugün hepimiz tebaa olmaktan çıkıp, özgür birey ve vatandaşlar haline geldiysek Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesinde geldik. Onları şükran ve rahmetle anıyor, büyük miraslarının sonsuza dek savunucusu olacağımızı bir kez daha belirtmek istiyorum. Seferihisar Çocuk Belediyemizde bir küçük vaha yaratmaya çalışıyoruz. Yavaş yavaş büyüyor ve daha çok şey katılıyor içine. Daha çok etkinlik, daha çok çocuk bir araya geliyor ve geleceğe hazırlanıyor. Seferihisar Belediyesi olarak yaptığımız belki en değerli şeyin Çocuk Belediyesi ve bu çocukları geleceğe hazırlamak olduğunu düşünüyorum. Dilerim ki her biri dünya vatandaşı olurlar, her biri dünya ile iletişim içinde olurlar ve vicdanlarıyla aydınlık Türkiye'nin yaratılmasına katkı verirler.

Çocuklar Sandığa Gidiyor

İki yılda bir Çocuk Belediye Başkanı seçerek belediye yönetiminde söz sahibi olan çocuklar yine bir ilki yaşayacak. Seferihisarlı çocuklar kasım ayının ilk haftasında Çocuk Muhtar seçimleri için sandığa gidecek. İlk kez göreve gelecek çocuk muhtarların seçiminin ardından tekrar sandığa gidecek çocuklar, bir yıl boyunca görev alacak Çocuk Belediye Başkanını seçecek.