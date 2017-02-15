Şehit oğlunun adı, bu altgeçitte yaşayacak

1997 yılında Yüksekova'da şehit olan Ali Çelik'in adı, Torbalı'daki altgeçitte yaşayacak
Torbalılı Ali Çelik, 1997 yılında Hakkari Yüksekova'da vatani görevini yaparken şehit oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi, şehidi unutmadı ve adını Torbalı'ya yaptığı altgeçide verdi. Oğlunun adının bu altgeçitte yaşayacağını öğrenen baba ise duygusal anlar yaşadı.
İZBAN hattını Torbalı'ya kadar uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 4543 sokak ile 3677 sokağı birbirine bağlayacak altgeçidi tamamladı. Büyükşehir, bölge halkından gelen talebi gözönünde bulundurarak altgeçide askerlik görevini yaparken şehit olan Ali Çelik'in adını verdi. Oğlunun adının bu yatırıma verilmesinden dolayı mutluluk duyan baba Osman Çelik, Başkan Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti.
Açılışı yarın yapılacak olan altgeçidin engelli asansörü de bulunuyor. Altgeçit, altyapı yatırımlarıyla birlikte 7.5 milyon TL'ye mal oldu. Açılış ise yarın saat 12.00'de.
Şehit Er Ali Çelik kimdir?
Ali Çelik, 1976 yılında Torbalı'da dünyaya geldi. Askerlik görevini de Yüksekova'da yapan Çelik, 1997 yılında burada PKK ile girdiği çatışmada şehit düştü. Şehidin annesi Elif Çelik, şehit haberinden sonra kendini toparlayamadı ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti. Baba Osman Çelik ise oğlunun şehitlik maaşıyla hayatını sürdürüyor.