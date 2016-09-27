İzmir'de 300'e yakın sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu'nun 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen anma ve ödül töreni Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Törene Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar, İzmir İl Dernekler Müdürü Turgay Esen, Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güçbirliği Platformu üyesi derneklerin başkan ve temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.



Konak Belediye Başkanı Pekdaş, sözlerine merhum Tülay Aktaş'ı anarak başladı. 20 yılı geride bırakan oluşumun temellerinin 26 yıl önce atıldığını dile getiren Başkan Pekdaş, 'O günlerde biz birbirini yeni tanıyan kadınlardık ve hepimiz farklı farklı konumlarda, farklı farklı derneklerde ve farklı farklı statüde bir şeyler yapmak için çaba gösteriyorduk. Tülay Aktaş da bizler gibi, bizlerden birisi gibi hep bu çalışmaların içinde oldu. Dernekte topladı, biriktirip biriktirip bize verdi. Önümüzü açtı ve birlikte güzel işler yaptık. Birlikte Ankara'ya, İstanbul'a gittik. Buralarda stantlar açtık, fuarlara katıldık. O kadar çok şey yaptık ki... Ve en önemlisi birbirimize iyi geldiğimizi öğrendik. En azından kendimizi değiştirdik. Bunların önemli adımlar olduğunun farkına vardık. Şimdi gene bulunduğumuz yerlerden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu meşaleyi sürekli yakarak, devamını sağlayan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum' dedi.



Kadın dayanışmasının ürünüyüm



'Ben bir kadın dayanışması ürünüyüm Bunu her zaman gururla söylüyorum' diyerek konuşmasına başlayan Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar; 'Yıllar önce bu çalışmaları öğrendiğimde çok hoşuma gitmişti. Bugün o çalışmaların jürisi olmak benim için ayrı bir gurur. İzmir bu konuda çok şanslı. Çünkü gerçekten bu işlere gönül vermiş kadınlar ordusu var bu şehirde. Çocuklarımıza, gençlerimize de gönüllülük ruhunu anlatmamız gerek. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Merhum Tülay Aktaş'ın bıraktığı hayırseverlik ve gönüllülük bayrağını taşıyanların yanında olmayı bir görev biliyoruz' şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Barış Çocuk Senfoni Orkestrası'nın mini konseriyle süren tören İl Dernekler Müdürlüğü tarafından verilen 'Ömür Boyu Gönüllülük Ödülleri' ile 'Tülay Aktaş Karşılıksız Hizmet Ödülleri'nin takdimiyle son buldu.







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