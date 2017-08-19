Serviste unutulan Alperen'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, okul servis minibüsünde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin, "Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Aynı zamanda mali yaptırımlar da uygulanıyor. Kasıt, kusur anlamında ne varsa çok tecrübeli müfettişlerimiz inceliyor." dedi

Alperen Sakin'in ailesini ziyaret eden İzmir Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, anne Buket ve baba Serkan Sakin'e başsağlığı diledi.



Kendisinin de Alperen'in yaşında çocuğu olduğunu aktaran Yahşi, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Yahşi, olaydan kısa süre sonra müfettiş görevlendirdiklerini hatırlatarak, soruşturmada "kılı kırk yardıklarını" söyledi.



Okul hakkında kapatma kararı alındığını ifade eden Yahşi, "Okulu süresiz bir şekilde kapattık. Aynı zamanda mali yaptırımlar da uygulanıyor. Kasıt, kusur anlamında ne varsa çok tecrübeli müfettişlerimiz inceliyor. Gerçekten üzgünüz, akla mantığa sığmayan bir olay." diye konuştu.



Yahşi, soruşturma sırasında Alperen Sakin'in e-Okul sistemine kayıtlı olmadığının tespit edildiğini belirterek, şu bilgileri verdi:



"Bu anlama ciddi bir kastın olduğuna inanıyoruz. Herhalde mali anlamda bir şey var, onun için kayıt edilmemiş. Hem SGK'ya, hem Gelir İdaresi'ne suç duyurunda bulunduk. 3 aylık yaz okulu açmış okul; kaymakamlık oluru var. Ama servis anlamında eksiklikler var. Adaletin yerini bulması için hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Şu an itibarıyla ciddi bir yol aldık soruşturmada. Sonuçlandırma noktasında birden fazla müfettiş görev yapıyor."



Anne Buket Sakin'in bir süre önce velilere okulun pazartesi günü açılacağı şeklinde mesaj geldiğini belirtmesi üzerine Ömer Yahşi, "Kesinlikle açılmayacak. Kapattık süresiz bir şekilde. İçiniz rahat olsun." yanıtını verdi.



Yahşi, Alperen'in kardeşleri Yaren ve Emirhan'la da sohbet etti.



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