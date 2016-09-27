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    • 'Siz bir adım atın, biz size koşalım'

    Bergamalı muhtarları ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, muhtarlar kanalıyla ilçedeki üreticilere seslendi. Üreticileri destekleyebilmeleri için kooperatifleşmeleri gerektiğini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, 'Birlik olun' çağrısı yaptı

    26 Eylül 2016 Pazartesi 14:53
    'Siz bir adım atın, biz size koşalım'
    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Bergamalı muhtarları ağırladı. Bergama Muhtarlar Derneği Başkanı Halil Erol ile birlikte Başkan Kocaoğlu'nu ziyaret eden 23 muhtar, hem yapılan hizmetler için teşekkür etti, hem de sorunlarını ve taleplerini iletti. 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi hizmet sınırlarına bağlanan Bergama bölgesinin merkeze uzaklığı nedeniyle ilçede yeni bir yapılanmaya gittiklerini dile getiren Başkan Aziz Kocaoğlu, "Önce Bergama Şube Müdürlüğü'nü kurduk, şimdi de bölge şantiyesini hayata geçiriyoruz. Asfaltı da, parke ve bordürü de burada üreteceğiz ve hızlı bir şekilde sorunlara müdahale edeceğiz. Aldığımız karla mücadele araçları sayesinde de Bergama'nın yüksek kesimlerinde kış aylarında yolların kapanmaması için çalışacağız" dedi.

    Yerelde kalkınmanın gerçekleşmesi adına Bayındır, Tire, Kiraz ve Ödemiş gibi ilçelerdeki kooperatiflerden yaptıkları alımlar sayesinde önemli adımlar atıldığını dile getiren Başkan Kocaoğlu, Bergamalı üreticilere de birlik olma çağrısı yaptı. Başkan Aziz Kocaoğlu, ilçede bal üreticilerine verilen desteğin diğer sektörlerde de hayata geçirilmesi için kooperatifleşmenin gereğine vurgu yaparak, "Birlik olun, sizi desteklememiz için bize fırsat verin. Siz bir adım atın, biz size koşalım" diye konuştu.  


    Anahtar Kelimeler: Bergamalı, Muhtarları, Ağırlayan, İzmir, Büyükşehir

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