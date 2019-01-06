Trafolar Sanat Eserine Dönüştü!

Kentin farklı noktalarındaki boş alanları estetik bir görünüme kavuşturmak ve sokakları sanatla bütünleştirmek için çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki trafoları sanat eserine dönüştürdü

Üç yılda 32 trafo uzman ekiplerce boyanarak modern görünüme kavuşturuldu. 10 farklı duvar da resimlerle süslendi

TRAFOLAR SÜSLENDİ

Kentin farklı noktalarındaki görüntü kirliliklerini ortadan kaldırmak ve sanatı sokağa taşımak için 3 yıl önce ‘Kent Estetiği’ ekibi kuran Karşıyaka Belediyesi, ilçe genelindeki elektrik trafolarını sanatla buluşturdu. Bir ressam ve iki duvar ustasından oluşan ekip, üç yılda 32 trafoyu ve 10 farklı duvarı sanat eserine dönüştürdü. Tespit edilen noktalar, mahalle halkının da öneri ve talepleri doğrultusunda oluşturulan temaya göre tasarlanarak boyandı.

SANAT SOKAKTA

Küçük dokunuşlarla büyük mutluluklar yaratmaya çalıştıklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar "Ülkenin zor ve stresli gündemi arasında bir nebze de olsa tebessüm sağlamak ve sanatı sokağa taşımak için kötü görünümlü trafolarımızı sanat eserine dönüştürdük. Sanatın farklı yönlerini sokakla buluşturuyoruz. Yurttaşlarımızın da bu eserlere sahip çıkacaklarından, çevreyi ve doğayı özenle koruyacaklarından son derece eminim" dedi.