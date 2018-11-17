Toplu ulaşım araçlarını kullanan İzmirliler, zaman zaman tatlı sürprizlerle karşılaşıyor. Tıpkı Büyükşehir Belediyesi'nin vapur, iskele ve istasyonlarda düzenlediği "Genç Sahne" konserleri gibi. Son olarak Alsancak İskelesi'nde sahne alan genç müzisyenler, işten çıkan yolculara "Vapur beklemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı" dedirtti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Genç Sahne" etkinlikleri kapsamında vapur, metro gibi toplu ulaşım araçları ile istasyon ve iskelelerde sürpriz konserler düzenliyor. Konservatuvar ve müzik bölümü öğrencilerinin oluşturduğu gruplar, "Kısa Bir Mola" sloganıyla akşam işten çıkan İzmirlilere müzik ziyafeti çekiyor. Genç müzisyenlerin sahne aldığı etkinlik kapsamında bu kez Alsancak Vapur İskelesi'nde keyifli dakikalar yaşandı. Günün yorgunluğu ile evlerine dönmek üzere iskeleye gelen yolcular, canlı müzik eşliğinde zamanın nasıl geçtiğini unuttu. Alkışlarıyla şarkılara eşlik eden İzmirliler, "Çok güzel ve ince bir düşünce. Vapur beklemek hiç bu kadar keyifli olmamıştı. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadık" diyerek memnuniyetini dile getirdi. İzmir Büyü ;kşehir Belediyesi, Genç Sahne etkinliği çerçevesinde Bornova Metro İstasyonu, Bostanlı İskelesi, Karşıyaka ve Şirinyer İZBAN istasyonlarında sürpriz konserler düzenledi.