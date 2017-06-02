Yine yine yine kadın cinayeti!

İzmir'in Karabağlar İlçesi'nde 63 yaşındaki Tevfik D., kıskançlık krizi yüzünden çıkan tartışmada, birlikte yaşadığı 45 yaşındaki Filiz Akbaş'ı boğazını bıçakla keserek öldürdü. Tevfik D., olayın ardından karakola giderek teslim oldu

Olay, bugün saat 02.00 sıralarında Peker Mahallesi 5131 Sokak'ta meydana geldi. İnşaat işçisi Tevfik D., nikahsız yaşadığı ev kadını Filiz Akbaş ile evde oturdukları sırada, zaman zaman arkadaşlarıyla dışarı çıkıp gezmeye gitmesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine mutfağa giden Tevfik D., iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla Aktaş'ı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından bir süre evde bekleyen Tevfik D., daha sonra karakola giderek teslim oldu. Polis eve gittiğinde talihsiz kadının cesediyle karşılaştı. Filiz Aktaş'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tevfik D. ifadesinde, cinayeti kıskançlık yüzünden işlediğini söyledi.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



