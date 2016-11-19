Yoga, cilt bakımı, muhasebe... 4 bin kişiye ücretsiz kurs

Karşıyakalılara yeni hobi alanları açmak ve meslek edindirmek için çalışan Karşıyaka Belediyesi, 2016-2017 döneminde yaklaşık 4 bin kişiye ücretsiz kurs imkanı sağlıyor. Pilates, yoga, cilt bakımı, muhasebe, diksiyon ve resim gibi farklı branşlardaki kurslara katılan vatandaşlar, hem eğlenme hem de öğrenme imkanı buluyor

Karşıyaka Belediyesi tarafından geçtiğimiz Ekim ayında başlatılan yeni dönem kursları, Karşıyakalılardan büyük ilgi gördü. Ahmet Piriştina, İsmail Cem ve Bülent Ecevit kültür merkezleri ile birlikte; Alaybey, Bostanlı, İmbatlı, İnönü, Mustafa Kemal, Nergiz ve Yalı mahalle merkezlerinde de ücretsiz kurslar açıldı. 10 merkezdeki toplam 105 kursa, yaklaşık 4 bin kişi kayıt yaptırdı.



Karşıyakalılara hem eğitim hem de eğlence imkanı sunan kurslarda, spordan el sanatlarına, yabancı dilden meslek edindirmeye kadar, her alanda eğitimler veriliyor. En büyük ilgiyi ise pilates, aerobik, yoga, halk oyunları, resim ve dikiş branşları görüyor. Alanlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslar, Mayıs 2016’ya kadar devam edecek.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar “Sosyal belediyecilik faaliyetlerimiz kapsamında düzenlediğimiz ücretsiz kurslarımız, bu yıl da dopdolu bir programla başladı. İlçemizin dört bir yanındaki mahalle ve kültür merkezlerimizde gerçekleşen kurslarımızla vatandaşlarımıza yepyeni pencereler açıyor; hem yeteneklerini geliştirme hem de keyifli vakit geçirme imkanı sunuyoruz. İnsan odaklı hizmet anlayışımız gereği, Karşıyakalılar için her alanda fırsat eşitliği yaratmak adına var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.