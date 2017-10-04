Zeybekci: İzmir, serbest bölgeler şehri olacak

Sözleri unutanlardan olmadık
ESBAŞ tarafından İzmir’in Bergama ilçesinde planlanan Batı Anadolu Serbest Bölgesi ön protokol imza törenine katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, ‘İzmir’i serbest bölgeler şehri yapacağız, dedik. Sözleri unutanlardan olmadık. Bu ön protokol bir serbest bölge ilanı değil, çünkü o Bakanlar Kurulu kararı ile oluyor ama ‘biz varız’ diyoruz. Serbest bölgeler son derece önemli. Serbest bölgeler çok büyük avantajlara sahip. Dışarıdaki teşviklerin hepsi serbest bölgelerde uygulanabilir hale geldi. İzmir’le ilgili farklı bir hayal daha var. Onu kovalamaya devam ediyoruz. Israrla, inançla takip etmeye devam ediyoruz. O da olduğunda inşallah onu da paylaşacağız’ dedi.
ESBAŞ en başarılı şirketlerden
ESBAŞ’ın Türkiye’nin en başarılı şirketlerinden olduğunu belirten Zeybekçi, şunları söyledi: 20 bin kişinin üzerinde istihdam sağlıyor. 2 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştiriyor. ESBAŞ’ın dünyadaki serbest bölgeler devi haline gelmesini istiyoruz.
‘Dünyanın en büyüğü olacak’
Hükümet olarak Türkiye'nin farklı bölgelerinde çeşitli alanlardaki ihtisas serbest bölgelerini de tartıştıklarını belirten Zeybekçi, ‘Bunlardan biri dünyanın en büyük havaalanı olacak İstanbul'daki üçüncü havalimanı yanında, geleceğin ihracat formasyonu olan e-ticaret lojistik serbest bölgesini yapacağız. Bu da dünyanın en büyüğü olacak. Çünkü 5 sene sonra Türkiye'nin ihracatının yüzde 20'si elektronik ticaret ile gerçekleştirilen ürünlerden oluşacak. Bildiğimiz doğrular, 3 sene sonra yanlışlar haline gelecek. Bildiğiniz ödeme, yükleme ve sevkiyat sistemleri yanlış olacak. Önden gidenler kazanacak. Biz de Türkiye olarak önden gidenlerden olacağız. Serbest bölgeler de bizim önden yürüyüşümüz en önemli enstrümanlarından ve yol işaretlerinden biri olacak. Gerek finansla, bilgi teknolojileri ve e-ticaretle ilgili serbest bölgeleri önümüzdeki günlerde çokça konuşacağız’ ifadelerini kullandı.
‘Yatırım yapmaya hazırız’
‘ESBAŞ olarak serbest bölge kurup, çalıştırma tecrübesine sahibiz, uzmanlığımız bu’ diyen ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ise, sözlerine şöyle devam etti: Batı Anadolu Serbest Bölgesi'ni mükemmellik merkezi yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Türkiye'de 18 serbest bölgede çalışan üç kişiden birisi Ege Serbest Bölgesi'nde çalışıyor. İzmir'in toplam ihracatının yüzde 20'si kadar ihracat yapıyoruz. İhracatımızın kilogram değeri 8,6 dolardır. Yüksek katma değerli ürünler üretiyoruz. 20 bin 300 arkadaşımız görev yapıyor. Yeni kurulacak serbest bölgede de 20 bin civarında arkadaşımız görev alacak. Serbest bölge demek, gelişme demek. Bu Gaziemir'de böyle oldu. Bergama'da da böyle olacak. Yatırım yapmaya talibiz. Görev aldık, paydaşlarımızla özveriyle çalışacağız, yeni bir mükemmellik merkezi kurucağız.
Zeybekçi’nin konuşmasının ardından ESBAŞ Yürütme Kurulu Başkanı Faruk Güler ile Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürü Uğur Öztürk, Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin ön protokolünü imzaladı.