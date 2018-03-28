ABD'ye gitti ve Atatürk'ün fotoğrafını alıp geldi!

Denizli'de, 'Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları' isimli fotoğraf sergisi açan Hanri Benazus (89), koleksiyonunda yer alan ve en değerli fotoğraflardan biri olan, 1921 yılında ABD'li bir gazeteci tarafından çekilen Atatürk fotoğrafını, 1984 yılında ABD'ye giderek nasıl satın aldığının hikayesini anlattı

İzmir'de yaşayan ve bir Atatürk hayranı olan Hanri Benazus'un koleksiyonundan oluşan 240 eserlik fotoğraf sergisi Cafer Sadık Abalıoğlu Eğitim ve Kültür Vakfı'nda açıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün fazla bilinmeyen fotoğrafları sergide görücüye çıktı. Sergide Atatürk'ün gündelik yaşamında çekilen çok sayıda fotoğrafı da yer aldı. Sergi büyük beğeni topladı. Hanri Benazus, Atatürk'ün gözlüklü, takım elbiseli 1921 yılında ABD'den gelen bir gazeteci tarafından çekilen bir fotoğrafını nasıl satın aldığının hikayesini anlattı.



Atatürk'le ilgili fotoğrafları toplarken, 1984 yılında ABD'den bir telefon geldiğini ve arayan kişinin elinde Atatürk'ün fotoğrafını bulunduğunu ve satabileceğini söylediğini belirten Benazus, "Beni arayan kişi 1921 yılında Amerika'dan Türkiye'ye gelerek Atatürk'ün fotoğrafını çeken gazetecinin oğluydu. İnanamadım, Atatürk fotoğrafının Amerika'da ne işi var' diye düşündüm. ABD'deki arkadaşımı arayıp, New York'a gitmesini ve fotoğrafını incelemesini istedim. Beni arayan kişinin babası gazeteciymiş. 1921 yılında Türkiye'ye gelip, Atatürk ile röportaj yapmış ve kendisi çekmiş. Türkiye'de olmayan fotoğraflardan biriydi. Günübirlik Amerika'ya gittim. Sabah gittim, fotoğrafı satın aldıktan sonra aynı gün uçakla geri döndüm, herhalde bende başka biri yoktur böyle" dedi.





Türkiye'de yüzlerce Atatürk fotoğrafları sergisi açtığını belirten Benazus, "Türkiye'de kaçıncı sergiyi açtığımı bilmiyorum. Geçen sene İngiltere'de Avam Kamarası'nda sergi açtım. Londra'da ve İngiliz milletvekillerine Atatürk'ü anlattım. Ardından Fransa'ya gidip, Paris Tarih Akademisi'nde sergi açtım ve orada Atatürk ile Çanakkale'yi anlattım. Yunanlara da Atatürk albümleri sattım. Kurtuluş Savaşı'nın ardından herkes Atatürk'ün dostu oldu. Dünyadaki çok sayıda millet Atatürk'e sahip çıkıyor. Kübalılar, Atatürk büstü koyuyor, siyasi ilişkilerimizin olmadığı, haritada yerini bile bilmediğimiz Dominik Cumhuriyeti, caddesine Mustafa Kemal Atatürk'ün ismini veriyor. Bu nedenle ben özellikle çocuklara Atatürk'ü anlatıyorum" dedi.



Atatürk Fotoğrafları ve Cumhuriyetimizin İlk Anıt Kadınları sergisi, 7 Nisan'a kadar açık kalacak.