APİKAM söyleşilerinde final günü

İzmir Belediyesi'nin kuruluşunun 150. yılı kapsamında kent kültürünü ve tarihini konu alan söyleşilere evsahipliği yapan Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi, yaz bahçesi etkinliklerini, "Uluslararası Masal Anlatıcılığı" sertifikasına sahip Sıla Topçam'ın anlatacağı "Bir İzmir Masalı" ile sonlandırıyor

APİKAM söyleşilerinde final günü
27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:28

İzmir Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği farklı etkinliklerle kentin geçmişine ışık tutmaya devam ediyor. İzmir belediyeciliğinin 150. yılı olması nedeniyle bu yıl kent kültürü ve tarihine ilişkin çalışmalarını yoğunlaştıran Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi (APİKAM), yaz ayları boyunca 15 günde bir salı günleri gerçekleştirdiği söyleşilere, 28 Ağustos Salı günü saat 20.30’da başlayacak etkinlikle veda edecek. Programda masal anlatıcısı ve tiyatrocusu Sıla Topçam "Bir İzmir Masalı" anlatacak.

Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Oyunculuk Bölümü'nü bitiren Sıla Topçam, D.E.Ü. Güzel Sanatlar Enstitüsü’nde yüksek lisans programında,“Masal Anlatıcılığı Eğitimi” tez çalışmalarına devam ediyor. "Uluslararası Masal Anlatıcılığı" sertifikalı, tiyatro geçmişiyle masal anlatıcılığını harmanlamış ve kendine özgü ifade biçimini oluşturmuş sanatçıya söyleşide mandolinle Elif Özbinet eşlik edecek.

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