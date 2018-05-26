Azrail'le Dans galası

İzmir'de küçük bir Ege kasabasında yaşayan ve hayatını hırsızlık yaparak sürdüren bir adamın hikayesini konu alan 'Azrail'le Dans' filminin galası yapıldı

Ege Perla AVM'de gerçekleştirilen gösterim öncesi, filmin yönetmeni Sinan Uzun, ailesiyle yaşayan Niyazi karakterinin hikayesini konu aldıkları filmde, Niyazi'nin canını almaya gelen Azrail'le başından geçenleri anlattığını söyledi.

Uzun, başrol oyuncularından Yüksel Ünal ile birlikte yazdıkları senaryoda absürt komedi ortaya koymak istediklerini belirterek, filmin isminden dolayı sosyal medyada eleştiri aldığını ancak filmde kara mizah yapmak istediklerini anlattı.

İzmir'de çektik

Filmi büyük çoğunluğu İzmir'de yaşayan bir ekiple çektiklerine dikkati çeken Sinan Uzun, 'Ben de İzmirliyim. İzmirli sinemacılar için film yapmak oldukça zor. Sponsor bulmakta zorlanıyoruz. Ama İzmir'de bu işi sürdürmeye devam edeceğiz. Umarım insanlar sever, biz de İzmir'de bu işi yapmaya devam ederiz' diye konuştu.

Uzun İzmir'de en fazla iki yılda bir film üretmek istediklerini dile getirerek, 'İzmir'de düzenli olarak sinema yapılan, bunu üreten bir ekip kurma çabasındayız. İzmir'de film üreterek burada bir sektör oluşmasını, sinema çevresinin ortaya çıkmasını istiyoruz. Buranın bir sinema ve kültür şehri olduğunu göstermek istiyoruz' ifadelerini kullandı.

Toprak Film tarafından hayata geçirilen ve Sinan Bengier, Tuğba Özay, Yüksel Ünal, Gazi Şeker ve Süreyya Kilimci'nin oynadığı filmin galasına, film ekibinin yanı sıra birçok davetli katıldı.