Başkan Pekdaş, Sanat Dostu Belediye Başkanı seçildi

Konak Belediyesi, tiyatro sanatına verdiği değerin karşılığını son üç yılda aldığı üç ödülle belgeledi. Konak Belediyesi, 2017'nin ilk ödülünü Anadolu Tiyatro Ödülleri'nde aldı

Türkiye genelinde kırka yakın temsilcilik ve aylık 5000 baskı ile ülkemizde tiyatro sanatının gelişmesine katkı sunan Tiyatro Gazetesi'nin bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği ödül töreninde Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, 'Yılın Sanat Dostu Belediye Başkanı' seçildi. İstanbul Yunus Emre Kültür Merkezi Müşfik Kenter Sahnesi'nde düzenlenen törene hava muhalefetinden ötürü katılamayan Başkan Pekdaş'ın ödülünü Tiyatro Sanatçısı Emre Canpolat aldı. Başkan Sema Pekdaş'ın göreve gelmesinin ardından nitelikli kültür-sanat etkinlikleriyle dikkat çeken Konak Belediyesi, böylelikle son üç yılda üç önemli tiyatro ödülünün sahibi oldu. Konak Belediyesi 2015 yılında Bedia Müvahhit En İyi Yerel Yönetim Ödülü'nü, 2016'da ise 10. Türkiye Tiyatro Buluşması'nda Emek Ödülü'nü almıştı.



Oyunlara destek



Başkan Pekdaş, 'Tiyatroyu her alanda yaşatmak için çaba gösteriyoruz. Geçen yıl herhalde tiyatroya en fazla bütçe ayıran belediyelerden biri olduk. Bu yıl da aynı şekilde devam ediyoruz. Yeni oyunlar getiriyoruz, getirmeye de devam edeceğiz' diye konuştu. Yıl boyunca gerçekleşen tüm tiyatro hareketlerinin seçici kurul tarafından değerlendirildiği Anadolu Tiyatro Ödülleri kapsamında ayrıca Ana'dolu Tiyatro Ödülü Ayşenil Şamlıoğlu'na, Yılın Tiyatro Adamı Ödülü Mehmet Özgür'e ve En İyi Tiyatro Hareketi Ödülü de usta sanatçı Ferhan Şensoy'a verildi.



