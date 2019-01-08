Bayraklı'da kadınlar satranç turnuvası

İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvası Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Bayraklı'da kadınlar satranç turnuvası
08 Ocak 2019 Salı 11:46

Nigar Nak - İzmir'in tüm ilçelerinden 56 yarışmacının katıldığı etkinlikte, dereceye girenlere madalya, kupa ve profesyonel satranç takımı ile kitabı hediye edildi. Bayraklı Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İzmir kadınlar satranç il birinciliği turnuvasında sporcular, 6 tur İsviçre Sistemi kurallarına göre eşleştirildi ve 60 dakika 30 saniyelik süre verildi. Açık kategoride toplam 56 kişi katıldı. 75'inci Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen turnuvanın başından itibaren şampiyonluk için en iyi hamleleri yapmaya çalışan sporcuların müsabakaları renkli görüntülere sahne oldu. Turnuvanın sonunda tüm katılımcılara anı madalyası, ilk üçe girenlere kupa ve profesyonel satranç takımı ile satranç kitabı hediye edildi. Turnuvada; Gülcan Sena birinci, Mutlu Ezgi ikinci, Görcük Özgü ise üçüncü oldu.

Etiketler; #izmir #satranç #turnuva #kadınlar #bayraklı
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