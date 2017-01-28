Bergama'da kitap şenliği

Bergama Belediyesi çocukların yarıyıl tatilinin eğlenceli ve keyifli geçmesi için düzenlediği "1.Çocuk Kitapları Şenliği" Bergama Kültür Merkezi'nde düzenleniyor

Bergama Belediyesi Çocuk Kulübü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşen şenliğin ilk günü kukla gösterileriyle karşılanan çocuklar, önce BerKM'de açılan kitap sergilerini gezdiler. Daha sonra Bergama Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bergama'nın tarihini anlatan çizgi filmi seyrettiler. Çizgi film karakterleri İlya, Berk ve Zamanes ile tanıştılar. Ardından "Evvel Zaman İçinde Bergama" adlı çocuk kitabının yazarı Sara Pardo ile söyleşi yapıldı. Söyleşide kitapta bulunan karakterler çocuklar tarafından canlandırıldı. Söyleşi sonrası ise etkinliğe katılan tüm çocuklara Sara Pardo'nun kitabı ile birlikte küçük hediyeler armağan edildi.



Kitap hediye edildi



Bergama Belediyesi Başkanı Mehmet Gönenç'inde katıldığı etkinlikte tüm çocuklara Bergama Belediyesi tarafından kitap ve küçük armağanlar verildi. Etkinlik süresince çocuklar ile sık sık sohbet eden Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, yapılan etkinlikle çocukların kitap okuma sevme ve okuma alışkanlığı kazanmalarını sağlamayı amaçladıklarını belirtti. Başkan Gönenç; "Öncelikle yarıyıl tatillerini daha eğlenceli bir hale getirmek istedik. Bu sebeple kitap okuma alışkanlığı edinmelerini onların dilinden, hazırladığımız küçük sürprizler ile anlatmaya çalıştık. Çocuklarımız burada belediyemiz tarafından hazırlanan çizgi film ile kent tarihini seyrettiler. Yazarlar ile söyleşip, hediye ettiğimiz kitaplarını imzalattılar. Atölyelerimizde eğlenerek kukla yapımını, yazarlarımızdan ise şiir ve öykü yamayı öğrendiler. Bu bizim çok önemsediğimiz bir etkinlik oldu. Hepsi onların daha iyi yetişebilmelerini sağlayabilmek, geleceklerini daha iyi şekillendirebilmek için. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz" dedi.



Kukla yapım atölyesi



Bergama Araştırmaları Kütüphanesi'nde ise 6-12 yaş aralığındaki çocuklar için eğitmen Ata Yıldırım tarafından "Kukla Yapım ve Oynatım" atölyesi etkinliği gerçekleştirildi. "Oyun Arkadaşım Muppet" adıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklara uygulamalı olarak kukla yapımı anlatıldı. Şenliğin ikinci bölümünde ise yazar Nursel Çetin ve Eşref Karadağ söyleşisi ile başladı. Daha sonra ise yine yazar Nursel Çetin ve Eşref Karadağ ile "Dersten Kaçan Şiirler" adıyla çocuklar için şiir yazma atölyesi ve "Birlikte Yazalım" adıyla çocuklar için öykü yazma atölyesi yapıldı. Çocuk etkinliklerinin yanı sıra şenlik kapsamında anne-baba ve öğretmenleri ilgilendiren "Anne Baba Çocuk Okulu" kapsamında önemli iki konu uzmanından çocuğun kitapla tanışması, ilişkisi, okuma kültürü ve okuma alışkanlığının pekişmesi konularında seminerler olacak.

