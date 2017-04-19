Bornova'da şiir yarışması. Coşkun Sabah o şiire beste yapacak

Bornova Belediyesi ilçeyi tanıtmak ve Bornovalılık ruhunu pekiştirmek amacıyla Şiir Yarışması düzenliyor

İlk kez gerçekleştirilecek Bornova Şiir Yarışması’nın jürisinde yer alan Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah, birinci seçilecek şiire beste yapacak. Ödüllü yarışma için son başvuru tarihi 9 Haziran 2017 olarak belirlendi.



Bornova Belediyesi ilçeyi tanıtmak ve Bornovalılık ruhunu pekiştirmek amacıyla Şiir Yarışması düzenliyor. İlk kez gerçekleştirilecek Bornova Şiir Yarışması’nın jürisinde ‘Agora Meyhanesi’ şarkısının Söz Yazarı Onur Şenli, Şairler; Halim Yazıcı, Şengül Kıran ve Ahmet Günbaş ile Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’ya birinci seçilecek şiire beste yapma sözü veren Ünlü Sanatçı Coşkun Sabah yer alıyor.



Bornova Şiir Yarışması’nda birinci olan eser sahibine 6 bin, ikinciye 5 bin, üçüncüye ise 4 bin TL ödül verilecek. Jüri Özel Ödülü ile Mansiyon Ödülü sahipleri de 3 bin ve 1 bin TL kazanacak.



İlk kez düzenlenen ve son başvuru tarihi 9 Haziran 2017 Cuma Saat 17.00 olan yarışmayla ilgili detaylı bilgi, bornova.bel.tr adresi ile 0232 999 29 29 dahili 4905 numaralı telefondan edinilebilecek.





